Partita la pulizia delle spiagge nelle marine leccesi – Entro il weekend di Pasqua prevista la rimozione dei rifiuti dal litorale

Nella giornata di oggi, sono iniziate da Torre Rinalda le operazioni di pulizia delle spiagge del litorale leccese, che termineranno, almeno per la prima fase di rimozione dei rifiuti, entro il weekend di Pasqua.Le operazioni – affidate alla ditta Onda Marina di Ugento – saranno effettuate manualmente da Torre Rinalda a Torre Chianca, perchè si tratta di zona parco, quindi area vincolata, poi si procederà meccanicamente fino a Frigole, Acquatina esclusa, che, essendo zona Sic, necessita anch’essa di una pulizia manuale. Si proseguirà ancora con la pulizia con le macchine fino a San Cataldo, fatta eccezione per la zona della Darsena, altra area Sic, dove la pulizia sarà nuovamente manuale.«Come ogni anno l’Ufficio Ambiente ha avviato l’intervento di pulizia degli arenili lungo la nostra costa – dichiara l’assessora alle Politiche ambientali Angela Valli – che interesseranno le spiagge di Torre Rinalda, Spiaggiabella, Torre Chianca, Frigole e San Cataldo e verranno effettuate con le dovute accortezze, facendo una distinzione fra aree tutelate e aree non tutelate per procedere, a seconda delle necessità, manualmente o meccanicamente. La stagione estiva è ormai alle porte, i leccesi cominciano a ritornare sulle spiagge e noi siamo al lavoro perchè possano fruirne in sicurezza. Il litorale sarà completamente libero dai rifiuti entro Pasqua. Contribuiamo tutti a proteggere la nostra risorsa più preziosa e a mantenere pulite le nostre bellissime spiagge».

