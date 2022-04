 Museo Ribezzo. Incontro su “Coniugare l’Ars culinaria tra passato e presente”.

Mercoledì 13 aprile, alle ore 11.00, presso l’auditorium del Museo Archeologico “F.Ribezzo” di Brindisi, il dott.Cosimo Muscogiuri relazionerà sull’importanza sociale dell’alimentazione e su come questa si è evoluta, soprattutto in Puglia, nel corso dei secoli, partendo dalla convinzione che “non ci può essere Innovazione se alla base non c’è Tradizione”. Parteciperà anche lo chef Daniele Giannuzzi che, in collegamento dal Lussemburgo, realizzerà una ricetta di Apicio, con tante altre sorprese.L’evento sarà seguito in diretta streaming dagli studenti di alcune classi dell’Istituto Alberghiero ” Sandro Pertini” di Brindisi, con cui si parlerà sul tema “Cucina passata coniugata al presente”. Con cortese richiesta di diffusione e partecipazione

Brindisi, 11 aprile 2022 .