La partecipazione della Basilicata e Pisticci alla BIT 2022 di Milano￼

di Antonio Barbalinardo

La Basilicata anche quest’anno è stata partecipe alla 42ª edizione della BIT – Borsa internazionale del Turismo 2022 svoltasi dal 10 al 12 aprile presso i padiglioni di Fiera Milano City.

L’ultima volta in presenza è stata quella della 40ª edizione della BIT 2020 svoltasi nelle giornate dal 9 al 12 febbraio 2020 poiché l’edizione del 2021 dopo una serie di rinvii essendo allora in pieno periodo di pandemia il momento espositivo alla fine per la prima volta fu svolta in forma digitale.

Così l’edizione della BIT 2022 si è svolta alla presenza degli operatori del settore turistico provenienti dalle diverse parti del mondo e dalle altre Regioni italiane con la partecipazione non solo degli operatori ma anche dei diversi rappresentanti istituzionali nazionali e locali nel promuovere il proprio territorio.

La Basilicata ha presentato le eccellenze delle sue due province e dei moltissimi paesi del territorio regionale che hanno avuto una speciale vetrina internazionale e presentare i loro luoghi naturali, paesaggistici e marittimi dove ognuno di questi paesi ha potuto presentare la sua storia e cultura uniti anche ai prodotti tipici locali.

Anche Pisticci era presente in questa eccezionale vetrina espositiva con la presentazione promozionale di tutta una serie di locandine e brochure preparate per tali eventi espositivi.

Nell’ambito di tale kermesse internazionale ci sono stati diversi eventi organizzati sia presso l’area dello stand Basilicata che nelle Sale congressuali cui erano presenti operatori turistici lucani ed anche diversi ospiti d’eccezione. Tra i tanti ospiti senz’altro si può riferire che l’ospite d’onore del pomeriggio di domenica 10 che si è tenuto presso la Sala Coral 3 è stato il dottor Raffaele Morelli, psichiatra e psicoterapeuta, che con una Lectio Magistralis la sua è stata una interessante riflessione su “Perché questa è la terra che rigenera mente e corpo” ha spiegato così il perché e il motivo per cui la terra lucana è un luogo particolare che con i suoi boschi si presta alla rigenerazione nel senso pieno in quanto solo qui immergendosi in tale ambiente naturale, nel silenzio e nel contatto diretto con il bosco si possono provare emozioni sensoriali particolari che altrimenti non si possono percepire in altri luoghi.

A tale presentazione ha partecipato l’Assessore regionale Cosimo Latronico e il Direttore Generale APT Basilicata, Antonio Nicoletti che ha introdotto tale momento, inoltre erano presenti diversi rappresentanti istituzionali e molti operatori del settore del turismo.

Il dottor Antonio Nicoletti alla fine della presentazione ha dato in omaggio al professor Raffaele Morelli una particolare statuetta di artigianato locale in terracotta.

Invece, dopo presso lo Spazio Talk dello stand della Basilicata, c’è stato un confronto tra gli Amministratori locali della costa dal tema “I Comuni costieri della Basilicata si raccontano: identità, ambiente, paesaggio, buone pratiche, attrattori culturali e turistici”.

L’incontro è stato moderato dalla dottoressa Laura Stabile ed erano presenti la vicesindaca di Pisticci Rossana Florio, la presidente del consiglio comunale di Rotondella Eleonora Divincenzo con il vicesindaco Dimatteo Pasquale, il sindaco di Policoro Enrico Mascia con l’assessore al turismo Maria Teresa Prestera, il sindaco di Maratea Daniele Stoppelli, il Consigliere delegato del Comune di Bernalda Gianfranco Sortiero.

Ognuno dei diversi Amministratori locali ha presentato le proprie eccellenze e iniziative in programma, dove sono emerse molte novità.

In tale incontro è sopraggiunto anche l’Assessore regionale Cosimo Latronico cui sono stati sottoposti alcuni quesiti e problemi inerenti alle attività in programma, dove tutti hanno chiesto d’incontrarlo nella propria sede istituzionale.

Il sindaco di Maratea ha posto all’attenzione all’assessore il problema dell’erosione delle spiagge che si sta diffondendo in diverse coste italiane ed anche in Basilicata. L’assessore Latronico ha riferito di essere disponibile a incontrarli ed insieme affrontare le varie problematiche.

Nel frattempo è arrivato anche il Direttore Generale APT Basilicata, Antonio Nicoletti, dove invitato a intervenire ha riferito del grande sforzo e impegno che si sta facendo per arrivare a tali risultati di partecipazione a eventi di portata internazionale come la BIT di Milano.

Da tale incontro definito anche come “Flag coast to Coast” è emerso una fatto positivo che vede gli Amministratori locali uniti in un unico obiettivo del bene del territorio in una sempre più efficiente promozione nel superare i campanilismi e lavorare insieme ed in rete.

Va riferito che della delegazione degli Amministratori locali di Pisticci erano presenti oltre alla vicesindaca Rossana Florio anche gli Assessori Alessandra Ruvo, Antonio De Sensi e Mario Petracca ed era presente anche il presidente della “Pro Loco Pisticci”, Mino Laurenza.

Quale operatore di GuidAmica era presente Mario Di Pierro che ha presentato alcune brochure su Pisticci, Maratea e le Coste Ioniche.

La rassegna espositiva della Basilicata alla BIT 2022 di Milano aveva un ricco e intenso programma, dove nei diversi giorni sono stati presenti molti altri Amministratori ed anche il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, io ho riferito sulla mia partecipazione di domenica 10 aprile scorso.

Sentito alcuni operatori del settore, si può senz’altro dire che allo stand della Basilicata c’è stata molta soddisfazione da parte degli operatori stessi in quanto hanno riferito che sono stati molti i visitatori che si sono fermati presso lo stand a chiedere informazione e ritirare il materiale promozionale lì esposto.