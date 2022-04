“La nostra attenzione è continua verso tutti i territori della provincia”

Così il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, ha commentato gli interventi previsti per il territorio del Comune di Pisticci, dalla provinciale Pisticci-Pozzitello, all’area sportiva a servizio dell’Iis polivalente “Fortunato”, per finire alle provinciali Pozzitello-San Basilio, dell’Incoronata e San Basilio-Mare.

Nel dettaglio, si interverrà sulle arterie di seguito elencate:

Provinciale Pisticci-Pozzitello. Zona ex macello: lavori di messa in sicurezza del versante interessato da uno smottamento nella notte del 30 settembre 2020. Appalto assegnato, in itinere la partenza dei lavori.

Provinciale Pozzitello-San Basilio: gli interventi prevedono il rifacimento del manto stradale nel tratto compreso tra il centro urbano di Pisticci e la zona di San Leonardo. L’appalto è in itinere e successivamente verranno eseguiti i lavori.

Provinciale San Basilio-Mare: previsto un intervento sulla pavimentazione della pista ciclabile e il rifacimento della recinzione di protezione con il canale di bonifica.

Provinciale dell’Incoronata. Due gli interventi previsti: ripristino della pavimentazione stradale dei tratti più usurati; interventi delle opere di presidio (pulizia cunette).

PNRR: la Provincia di Matera ha candidato alla Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” – investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole” la riqualificazione dell’area sportiva all’aperto a servizio dell’Iis Fortunato, con la realizzazione di un campo polivalente, il ripristino dell’illuminazione e la riqualificazione delle aree prospicienti.

“Pur con le note difficoltà economico-finanziarie – ha dichiarato il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese – siamo attentissimi al territorio provinciale e alle sue necessità. In questo caso sono stati previsti investimenti per il Comune di Pisticci, alcuni dei quali già in itinere. Con la candidatura al PNRR del progetto relativo al polivalente Fortunato, però, la Provincia dimostra di andare oltre la gestione manutentiva e di avere una vision: in questo caso, infatti, il progetto pensa al futuro degli studenti con il miglioramento della fruizione dell’area attigua all’istituto. La nostra attenzione verso i territori è massima”, ha concluso Marrese.