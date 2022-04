LA CAMERATA DELLE ARTI. STABAT MATER E RACCOLTA FONDI PRO UCRAINA E MATERA E GRAVINA

Due appuntamenti per il cartellone de La Camerata delle Arti, con lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi. Oggi, 12 aprile, alle 20, nella chiesa di San Rocco in via Lucana a Matera (ingresso libero) Francesco Zingariello dirigerà i Solisti di Puglia e Basilicata nell’esecuzione della composizione nel concerto “Note di solidarietà per cantare la pace”. In scena il soprano Ilaria Cuscianna e il mezzosoprano Badria Razem. Il concerto si svilupperà attraverso le riflessioni di Maria Grazia Zingariello declamate dall’attore Marco Bileddo. Il concerto a Matera consentirà anche di raccogliere fondi per la popolazione Ucraina.

L’appuntamento di domani, 13 aprile, è previsto invece alle 20 nella chiesa Spirito Santo di Gravina. Lo stesso ensemble si esibirà infatti nell’ambito di una serata dedicata alla raccolta fondi dal titolo “L’alba della speranza, aiuta chi ha bisogno”.

<In un momento storico come quello che stiamo vivendo – spiega il direttore artistico de La Camerata delle Arti – vogliamo dare il nostro contributo perché la musica e più in generale la cultura rappresentano un messaggio di unità e solidarietà necessari. Aderiamo per questo a entrambe le iniziative di raccolta fondi che si svolgeranno sia nella iniziativa di stasera nella chiesa di San Rocco a Matera che a quella in programma domani nella chiesa Spirito Santo di Gravina, convinti che ognuno debba fare la propria parte>.

La composizione dello Stabat Mater fu commissionata a Pergolesi probabilmente nel 1734 dalla laica confraternita napoletana dei Cavalieri della Vergine dei Dolori di San Luigi al Palazzo, per officiare alla liturgia della Settimana Santa. Essa avrebbe dovuto sostituire la precedente versione di Alessandro Scarlatti, commissionata dalla medesima confraternita vent’anni prima.