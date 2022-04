COMUNE DI POMARICO ALLA BIT DI MILANO LA SCARCELLA FA LA SUA BELLA FIGURA￼

di Michele Selvaggi

POMARICO. In bella figura alla BIT di Milano. L’importante vetrina nazionale di primavera, quest’anno, tra gli altri comuni della nostra terra, ha registrato la presenza dell’Amministrazione Comunale di Pomarico, guidata dal Primo cittadino Francesco Mancini. Dalle sue parole la soddisfazione e l’entusiasmo di risultati raggiunti grazie all’impegno del comune, che amministra, mai venuto meno, e dei suoi uomini in vista di questo appuntamento di spessore nazionale. “ Ci siamo prefissati – ha spiegato il sindaco Mancini – dei traguardi importanti e ambiziosi che potessero valorizzare e promuovere il nostro territorio. Abbiamo realizzato delle brochures e dei depliant presentati a Milano in questi giorni, esaltando tutte le sfaccettature del nostro amato paese, attraverso un viaggio nella sua storia , un viaggio alla scoperta e riscoperta dei luoghi della tradizione. E’ stato fatto un lavoro certosino – ha aggiunto – con l’obiettivo di darne maggiore risalto e visibilità alla BIT Milano 2022. Richiamando appunto alle tradizioni, alla storia e alla cultura, abbiamo raggiunto un risultato storico con l’inserimento del nostro fiore all’occhiello, quale è la “Scarcella”, nel PAT ( Prodotti AGROALIMENTARI TRADIZIONALI ITALIANI) . Tale riconoscimento è stato possibile realizzarlo attraverso l’approvazione del disciplinare DE.CO.. E’ doveroso – ha concluso Mancini – andare avanti ed essere propositivi, per una identificazione di Pomarico, rimarcando così il legame indissolubile con le nostre oroigini e radici.”. A questo punto, è doveroso da parte nostra, sottolineare come, appunto la Scarcella pomaricana, fa parte dell’idea del consigliere comunale di Pomarico Francesco Camardo in sinergia con la Pro Loco locale che, attraverso una proficua collaborazione, hanno portato dapprima alla realizzazione del progetto di valorizzazione della DE.CO. “ Storia del made in Pomarico e poi l’inserimento nel registro dei prodotti alimentari tradizionali, della mitica “ “Scarcella”, attraverso la vetrina del BIT di questi giorni, ormai conosciuta in tutta Italia.

