AGRICOLTURA: BANDO PER COOPERAZIONE E DELIBERA CALAMITA’ NATURALI

Un Bando per il “Sostegno alla cooperazione tra piccoli operatori agricoli per organizzare processi di lavoro in comune” , per una spesa complessiva di 1,2 milioni di euro, è stato approvato dalla Giunta Regionale. Ne dà notizia l’Assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Francesco Cupparo precisando che il Bando rientra tra le finalità della Misura 16 del Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2020. Abbiamo accolto in proposito – aggiunge – la proposta che è stata espressa da 23 operatori in occasione di un’iniziativa di animazione svolta dal Dipartimento per favorire un migliore contesto di progettualità e l’attività di cooperazione.

Con un’altra delibera approvata dalla Giunta sono state introdotte integrazioni relative al Bando della Sottomisura 5.2 “Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici. Ripristino strutture danneggiate a seguito delle grandinate e piogge persistenti verificatesi dal 12 maggio al 2 giugno 2019 in provincia di Matera e di Potenza” fissando la nuova scadenza per la presentazione della domanda sul portale SIAN alle ore 14.00 del 17.05.2022, e fissando la candidatura attraverso la piattaforma informatica “SIA-RB” entro e non oltre le ore 14.00 del 27.05.2022. L’Assessore precisa che il provvedimento si è reso necessario a seguito di segnalazioni pervenute da parte delle associazioni di categoria che hanno rilevato un errore materiale nel testo dello stesso Avviso, in particolare per “investimenti e spese ammissibili”.