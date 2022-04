INTEGRAZIONE SCOLASTICA: PRONTI I LABORATORI INCLUSIVI PROMOSSI DA PROVINCIA E COOPERATIVA SOCIOCULTURALE.

DOMANI, MARTEDI’ 12 APRILE LA PRESENTAZIONE

Domani, martedì 12 aprile alle ore 12, nella sala conferenze stampa di Palazzo

Adorno a Lecce, sarà presentata la nuova programmazione dei Laboratori Inclusivi

2022, promossi dalla Provincia di Lecce d’intesa e in collaborazione con la

Cooperativa Socioculturale, nell’ambito dei Servizi di integrazione scolastica e

assistenza specialistica per le disabilità sensoriali.

Illustreranno i dettagli dell’iniziativa sociale Stefano Minerva, presidente della

Provincia di Lecce, Paola Povero, consigliera provinciale con delega al Welfare,

Gabriele Mangione, consigliere provinciale con delega al Terzo Settore di impresa

sociale, Carmelo Calamia, dirigente del Servizio Welfare e Benessere sociale,

Stefano Parolini, consigliere di amministrazione delegato della Cooperativa

Socioculturale e Alessandro Nocco, coordinatore dei Servizi di integrazione

scolastica e assistenza specialistica disabilità sensoriali della Provincia di Lecce.

Organizzata sulla scorta della positiva esperienza già condotta nell’estate del

2020, la nuova programmazione prevede l’attivazione di 6 laboratori, realizzati in

partenariato con diverse associazioni locali, dislocati in più sedi del territorio

provinciale, rivolti a 100 potenziali partecipanti tra gli utenti dei Servizi della

Provincia di Lecce. Le attività previste sono molteplici e spaziano dallo sport all’arte.

Tra le finalità dell’iniziativa vi è quella di favorire la socializzazione con particolare

attenzione allo sviluppo di capacità relazionali e alla condivisione di esperienze.

Lecce, 11 aprile 2022

