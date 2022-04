DECORO DEL CENTRO STORICO E ATTIVITA’ ARTIGIANALI A MATERA: CASINO DEPOSITA UNA MOZIONE AL COMUNEI

Il consigliere Nicola Casino, capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Matera ha depositato questa mattina al Comune una mozione relativa a salvaguardare la presenza delle botteghe artigianali ed artistiche connaturate alla storia della Città dei Sassi. La mozione impegna l’Amministrazione comunale ad adottare urgentemente un nuovo Piano del Commercio che preveda un maggior decoro e – ove possibile – ponga un freno alle nuove aperture di negozi legati a settori merceologici già ampiamente diffusi e di scadente qualità, specie nelle aree interessate da flussi pedonali intensi ed in quelle interessate dalla presenza di edifici culturali.“Il centro-storico di Matera, -afferma Casino- da sempre apprezzato per i suoi vicoli del commercio e dell’artigianato artistico, è stato oggetto, negli ultimi anni, di uno sfrenato proliferare di negozi paccottiglia, espressione di una cultura commerciale che tende a fare del profitto il suo unico interesse e che mal si addice alla nostra storia millenaria, alla nostra cultura artigianale e alla stessa identità dei nostri luoghi. L’incontrollato fenomeno ha causato – oltre ad un oggettivo danno all’immagine della nostra Città – un progressivo e preoccupante decremento delle aperture delle botteghe di artigianato artistico, troppo spesso costrette a confrontarsi con una tanto feroce quanto sleale concorrenza, irrispettosa finanche delle regole del decoro urbano come pannelli espositori di cianfrusaglie esposti, in spregio ad ogni norma, all’esterno dei negozi, a qualsiasi ora del giorno e della notte”. Nella mozione si invita anche ad intraprendere iniziative immediate finalizzate a sostenere le iniziative di privati che intendano aprire nuove attività commerciali tradizionali nel centro storico cittadino e a relazionare semestralmente nella commissione consiliare preposta, circa le iniziative intraprese ed i risultati conseguiti.

Matera, 11 aprile 2022

