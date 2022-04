CNA Matera: Siamo orgogliosi di aver dato vita alla prima edizione del Network CNA, declinando concretamente una delle mission dell’Associazione più sentita dagli Imprenditori.

La prima edizione del Network Cna si terrà il 21 Aprile 2022 dalle ore 09.30 alle 0re 18.30 presso SPARKME (OPENET) in Via dell’Industria, zona PAIP 2 a Matera, luogo ideale in quanto Acceleratore d’Impresa dedicato allo Space Business, all’interno del quale sviluppare azioni di “trasferimento tecnologico e capacity building” per facilitare l’utilizzo di tecnologie e sistemi spaziali (in particolar modo satellitari) per applicazioni (prodotti e/o servizi) innovativi commerciali. L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Matera Assessorato alle Attività Produttive.

L’associazione ha ascoltato il forte appello di aiuto di molti imprenditori, i quali hanno espresso la volontà di voler espandere la propria rete di conoscenze attraverso una fase di condivisione dei propri punti di forza come pure delle proprie debolezze con altri imprenditori. Questa formula attinente ad una giornata di lavoro diversa da quelle quotidianamente vissute dalle Aziende verrà replicata in tutta la Basilicata attraverso il sistema territoriale di Cna con il supporto della Associazione regionale.

La CNA crede moltissimo nel valore che può scaturire per il territorio dal mettere in connessione artigiani, piccoli e medi imprenditori, istituzioni favorendo in tal modo la ideazione, elaborazione e realizzazione di progetti concreti rivolti allo sviluppo imprenditoriale e quindi sociale ed economico, perché è ormai chiaro a tutti che senza imprese non vi può essere sviluppo economico e sociale.

La Pandemia ha reso le relazioni molto più difficoltose portando le persone ad un isolamento sociale ed economico principalmente per rispetto alla propria salute, ma oggi, come l’allentamento delle attuali norme sul contenimento della pandemia da Covid-19, il Covid sembra fare meno paura, ed è quindi giunto il momento di “RE-INCONTRARCI.”

Da qui il titolo dell’evento, che avrà come obiettivi quello di far incontrare durante lo svolgimento della mattinata al massimo 40 imprenditori di tutte le categorie produttive, con un tempo massimo di 10 minuti negli incontri B2B tra un partecipante e l’altro, tempo utile per fare una prima conoscenza e approfondire le relazioni in tempi successivi.

Il programma al pomeriggio prevede lo svolgimento di workshop informativi, a ingresso liberto aperto quindi anche alle imprese non partecipanti al Network, su temi di attualità e di interesse in questo particolare momento storico, sociale ed economico: FORMAZIONE, ENERGIA, GESTIONE DEL PERSONALE, CREDITO.

Per partecipare al network RE-INCONTRIAMOCI” sarà necessario iscriversi al corso con il pagamento di un un contributo economico. A seguire il link di iscrizione: https://bit.ly/re-incontriamoci.

Informazioni per le vie brevi possono essere richiesta al seguente numero telefonico: 348. 3735466

Matera, 11 aprile 2022

