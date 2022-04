REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 7 APRILE 2022, ORE 10.00

Report dati tamponi processati in data 6 aprile 2022

Totale test di giornata n. 3.545

TOTALE TEST POSITIVI DI GIORNATA N. 842

Totale test negativi di giornata n. 2.703

Tamponi molecolari di giornata n. 733

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 167

Tamponi molecolari negativi n. 566

Test antigenici rapidi di giornata n. 2.812

TEST ANTIGENICI RAPIDI POSITIVI DI GIORNATA N. 675

Test antigenici rapidi negativi n. 2.137

Tamponi molecolari totali eseguiti inizio epidemia n. 643.334

Test antigenici rapidi totali eseguiti inizio epidemia n. 295.881

Persone testate n. 331.693

RICOVERATI REPARTI DEGENTI COVID-19 N. 101

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 17

Pneumologia n. 18

Medicina d’Urgenza n. 1

Medicina Interna COVID n. 19

Terapia Intensiva n. 2

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 27

Pneumologia n. 7

Medicina Interna COVID n. 10

Terapia Intensiva n. 0

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 731

DECESSI ODIERNI TOTALI N. 3

Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 3

 Pescopagano

 Pisticci

 Tricarico

Pag. 2 di 5

POSITIVI TOTALI N. 842

Positivi residenti n. 807

Positivi residenti provincia di Potenza n. 590

Positivi residenti provincia di Matera n. 217

COMUNE Test molecolari Test rapidi Totali Guariti

Abriola 1 1

Accettura 2 2 2

Acerenza 1 1 6

Albano di Lucania 4 4 2

Aliano 1 1 1

Anzi 1 2 3 1

Armento 1

Atella 1 1 30

Avigliano 2 25 27 20

Balvano 2 2

Banzi 2 2

Baragiano 1 5 6

Barile 1 2 3 3

Bella 2 2

Bernalda 1 8 9 3

Brienza 6 6 6

Brindisi di Montagna 1 1

Calciano 1 1 1

Calvello 21

Campomaggiore 2 2

Castelluccio Inferiore 1

Castelsaraceno 3 3

Castronuovo di S. Andrea 3

Chiaromonte 1 7 8 1

Colobraro 1 1

Corleto Perticara 4 4 3

Episcopia 2 1 3 1

Ferrandina 1 14 15 2

Filiano 1 5 6 1

Forenza 5 5 1

Francavilla in Sinni 2 3 5

Garaguso 1

Genzano di Lucania 1 12 13 3

Ginestra 3 3

Grassano 4 4 3

Pag. 3 di 5

COMUNE Test molecolari Test rapidi Totali Guariti

Grottole 1 1 5

Grumento Nova 1 1 2

Guardia Perticara 1 1

Irsina 8 8 1

Lagonegro 8 8 9

Latronico 1 6 7 8

Laurenzana 4 4

Lauria 8 8 5

Lavello 3 7 10 66

Maratea 9 9 3

Marsico Nuovo 2 7 9 12

Marsicovetere 6 10 16 15

Maschito 3 3 8

Matera 14 63 77 77

Melfi 7 20 27 10

Miglionico 1 6 7 9

Moliterno 2 2 1

Montalbano Jonico 5 5 1

Montemilone 1 1

Montemurro 1 1 1

Montescaglioso 6 6 2

Muro Lucano 7 7 4

Nemoli 5 5 4

Noepoli 2 2

Nova Siri 2 7 9 4

Oliveto Lucano 1 1

Oppido Lucano 6 6

Palazzo San Gervasio 1 2 3

Paterno 2 2 8

Pescopagano 1 1 1

Picerno 4 13 17 12

Pietragalla 9 9 2

Pietrapertosa 1 1

Pignola 1 18 19 11

Pisticci 2 12 14 4

Policoro 4 15 19 10

Pomarico 8 8 9

Potenza 33 113 146 98

Rapolla 1 1 2 4

Rapone 9 9 1

Rionero in Vulture 4 13 17 22

Ripacandida 2

Rivello 7 7

Rotonda 2

Pag. 4 di 5

COMUNE Test molecolari Test rapidi Totali Guariti

Rotondella 1 1 3

Ruoti 5 5 5

Ruvo del Monte 1 1 2 5

Salandra 1

San Chirico Nuovo 1

San Chirico Raparo 2 2 1

San Costantino Albanese 1 1

San Fele 3 1 4 15

San Giorgio Lucano 2

San Martino d’Agri 1

San Mauro Forte 3 3 6 1

San Severino Lucano 1 1

Sant’Angelo le Fratte 4 4 7

Sant’Arcangelo 7 7 3

Sarconi 1 1 2

Sasso di Castalda 1 1

Satriano di Lucania 3 1 4 2

Savoia di Lucania 2 2 2

Scanzano Jonico 1 5 6 12

Senise 7 1 8 3

Spinoso 1 1

Stigliano 4 1 5 2

Terranova del Pollino 1 1 2

Tito 3 18 21 11

Tolve 1 1 2

Tramutola 1 4 5 11

Trecchina 5 5

Tricarico 3 3 6 6

Trivigno 2 2 1

Tursi 5 5 1

Vaglio di Basilicata 1 1 2 5

Venosa 4 13 17 56

Vietri di Potenza 8 8 1

Viggianello 5 5 3

Viggiano 1 7 8 8

TOTALI RESIDENTI 153 654 807 723

Pag. 5 di 5

Test Molecolari Test rapidi Totali

Positivi non residenti

ma domiciliati in

Regione Basilicata

10 5 15

Positivi non residenti

né domiciliati

in Regione Basilicata

4 16 20

TOTALE GENERALE 167 675 842

GUARITI TOTALI N. 731

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 723

Guariti non residenti

ma domiciliati

in Regione Basilicata n.

7

Guariti non residenti

né domiciliati

in Regione Basilicata n.

1

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 26.748

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 26.647

DECEDUTI RESIDENTI N. 812

GUARITI RESIDENTI N. 82.499

Pag. 6 di 5

REPORT VACCINAZIONI

FASCIA

ETA

Popolazione

Istat

PRIMA

SECONDA

TERZA

%

PRIMA

%

SECONDA

%

TERZA

QUARTA

%

QUARTA

0-1569.99430.91526.9675.60644,1681%38,528%8,01%

16-1922.03220.49718.38513.20793,0329%83,447%59,94%20,0%

20-2961.18349.93946.45933.89581,6223%75,934%55,40%30,0%

30-3965.20453.07549.71137.47381,3984%76,239%57,47%100,0%

40-4978.46766.54462.58150.77984,8051%79,755%64,71%280,0%

50-5987.82281.23676.68266.26492,5007%87,315%75,45%510,0%

60-6972.81771.46068.72061.44098,1364%94,374%84,38%870,1%

70-7951.80551.83650.48046.980100,0598%97,442%90,69%680,1%

80-8936.10734.07333.24330.57794,3667%92,068%84,68%460,0%

90-997.6988.1477.8296.440105,8327%101,702%83,66%130,1%

MAGGIORE DI 100125216198145172,8000%158,400%116,00%

TOTALE553.254467.938441.255352.80684,6 %79,8 %63,8 %3080,1%

TOTALE1.262.307

06/04/2022

SOMMINISTRAZIONI

203Somministrazioni effettuate in data

Potenza, 7 aprile 2022 – Task Force Regione Basilicata