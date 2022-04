Presentazione libro su cambiamento climatico e migrazioni del mediterraneo

Non siamo tutti sulla stessa barca: il 13 aprile a Matera la presentazione del primo

libro di Giorgio Brizio, giovane attivista di Fridays for Future

Il 13 aprile 2022 alle 18:00 Giorgio Brizio, giovane attivista del gruppo Fridays For Future

Italia, sarà ospite di Casa Netural, a Matera, per raccontare al pubblico il suo primo libro:

“Non siamo tutti sulla stessa barca”.

Dalla crisi climatica alle migrazioni, uno sguardo inedito sui temi di attualità più urgenti

raccontati in un linguaggio inclusivo e contemporaneo

I posti sono limitati, e per partecipare all’evento, gratuito, gli interessati sono invitati a

compilare il seguente modulo di iscrizione: https://forms.gle/tZWYMM1X8sEZmCZU9

Il fil rouge che lega tutti i capitoli di questo interessantissimo libro è il mare, ospitale quanto

minaccioso, ma abitato, navigabile ed estremamente simbiotico con i movimenti dell’uomo e

le conseguenze delle sue azioni. Da questa grande consapevolezza su cui lo stesso Giorgio

Brizio muove il suo impegno e i suoi studi, la scelta di devolvere i diritti d’autore del libro a

Mediterranea e ResQ, che ogni giorno salvano vite lungo la rotta più letale del Pianeta.

La casa editrice Slow Food lo ha definito una ricerca curata, profonda e analitica, e una voce

(come sottolineato da Luigi Ciotti, autore della prefazione) che padroneggia linguaggi

contemporanei, capace di coinvolgere in modo speciale i giovani e anche le persone meno

istruite. Oltre a rendere accessibile il messaggio che trasmette, l’efficacia di tale linguaggio

concretizza in maniera lampante la natura inclusiva e collettiva dell’impegno per il cambio di

rotta quanto mai necessario per la salvaguardia dei diritti umani quanto quelli dell’ambiente.

Il libro di Giorgio Brizio è un invito, una vera call to action, che si rivolge a chiunque senta di

voler mettersi in gioco per fare la differenza, come stanno facendo i ragazzi e le ragazze di

Fridays for Future e gli attivisti e le attiviste che ogni giorno operano a terra e in mare per un

sistema sociale e ambientale più sostenibile ed equo.

La presentazione si terrà alle 18:00 presso Casa Netural, in via Galileo Galilei 1,

Matera. Per informazioni è possibile inviare una mail a casa@benetural.com

L’autore Giorgio Brizio, 19 anni, è attivista per i diritti nell’epoca dei rovesci. Ha vissuto a

Berlino e a Torino, dove frequenta un corso di laurea in Scienze internazionali dello sviluppo

e della cooperazione. Da due anni si occupa principalmente di crisi climatica e migrazioni

portando avanti battaglie politiche e opere di sensibilizzazione. I suoi articoli sono stati

pubblicati da Domani, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano, Il Corriere della Sera, alcune altre

testate e blog online.

