Imprese, venerdì 8 aprile si presentano le nuove misure

La Regione mette in campo strumenti agevolati per la nascita di realtà imprenditoriali e per accrescere la loro competitività. Saranno presenti l’assessore Galella e i sindaci dei Comuni interessati.La Giunta regionale della Basilicata ha approvato l’Avviso pubblico “Sostegno al rilancio, allo sviluppo e alla innovazione delle attività produttive e delle professioni” che prevede incentivi per la nascita di nuove imprese e per accrescerne la competitività sul mercato. La misura sarà presentata in conferenza stampa venerdì 8 aprile 2022 alle ore 11.30 nella Sala Inguscio della Regione Basilicata. Saranno presenti l’assessore regionale alle Attività produttive, Lavoro, Formazione e Sport Alessandro Galella e i sindaci dei Comuni interessati dalla misura.

