IL RITORNO DELLE FESTE RE£LIGIOSE. IL 9 MAGGIO A POMARICO IL GRASN CONCERTO DI MICHELE ZARRILLO

MICHELE SELVAGGI: POMARICO l’avevamo anticipato nel servizio di qualche giorno fa, quando riportammo l’annuncio del

Comitato Feste in onore del Patrono di Pomarico San Michele Arcangelo – dopo l’accordo tra il Governo

Centrale e la CEI – del ritorno alla celebrazione delle feste religiose, tra cui, appunto quella dei giorni 7 – 8 -9

maggio a Pomarico. Ora, con la pubblicazione della locandina, è ufficiale che la sera del prossimo 9 maggio,

a partire dalle ore 22 in piazzale Chiesa, sarà in programma uno straordinario concerto che avrà come

protagonista uno dei grandi della musica italiana, il cantante romano Michele Zarrillo., col suo “Blu Tour”.

Un evento di grande spessore, anche dal punto di vista spettacolare, che, sicuramente, sarà seguito da

migliaia di persone non solo di questa città e che comunque, quel che più conta, finalmente, inaugurerà

un nuovo corso del dopo pandemia, che ci ha tenuti prigionieri, e non solo, per oltre due anni.

Complimenti e onore quindi, all’attivissimo Comitato Feste presieduto dal Parroco don Vito Burdi che,

nonostante il poco tempo a disposizione, si è mosso con celerità, per fare le cose in grande, come appunto,

merita questa festa. Complimenti “speciali” anche a quelle imprese e sponsor, che attraverso il loro valido

contributo, hanno permesso questo grande spettacolo in programma l’ultimo giorno di festività, lunedì 9

maggio. Un bello e nobile gesto il loro, parecchio apprezzato, non solo dal popolo pomaricano, ma

soprattutto – riteniamo – dal Grande Protettore di questa città, il veneratissimo miracoloso San Michele

Arcangelo. Ovviamente, e bisogna sottolinearlo, a contribuire alla buona riuscita dell’ evento,

contribuisce, come sempre e in maniera congrua anche l’Amministrazione comunale guidata dal primo

cittadino Francesco Mancini, a cui vanno ugualmente i complimenti per un impegno mai venuto meno,

sempre marcato e fattivo a favore di una, da sempre, tra le più belle feste in onore dei Santi Patrono delle

nostre città lucane, come appunto quella ultra, ultra secolare, dedicata a San Michele Arcangelo, da sempre

il cittadino più grande, amato, rispettato e venerato di Pomarico.

