DAL DOLORE ALLA SPERANZA Il libro del dottor Michele Germano – Neuropsichiatra infantile

A Potenza, venerdì 8 aprile 2022, alle ore 18:00 presso il Seminario Maggiore, presentazione del volume

DAL DOLORE ALLA SPERANZA

Storie di vissuto quotidiano nell’Opera di San Pio

di Michele Germano

Aga editore.

La vicenda umana e familiare di ben ventuno genitori che raccontano con decisione e intensità emotiva il loro percorso di vita: dalla scoperta della malattia del proprio figlio, alla diagnosi che porta al dramma esistenziale che li aspetta, fino alla sua accettazione.

Una convivenza forzata, dolorosa, alleviata da un medico che ti guida e ti supporta con professionalità e amore.

Il libro di Michele Germano, neuropsichiatra infantile, è stato realizzato a coronamento di trentotto anni di attività presso Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, incontrando e curando oltre sessanta mila pazienti.

È proprio la dedica che indica i destinatari della fatica fatta: a tutte le mamme e i papà, “a tante famiglie, a tutti i bambini e le bambine che sono entrati nel mio cammino professionale”.

Una dimensione per la quale Germano non spreca parole, emozioni che custodisce in cuor suo, quasi a conservarne la sacralità dei tanti momenti drammatici vissuti in una intensa, costante relazione di servizio.

Nel libro sono raccolte le testimonianze di chi ha conosciuto il dolore e lo ha trasformato in testimonianza per gli altri.

Un bagno di emozioni e sensazioni.

Un libro che diventa una carezza per chi ha tanto sofferto e per chi legge.

“Questo libro è merito di tante testimonianze, di quelle scritte e di quelle non scritte. Le prime ci hanno consentito anche la sua realizzazione, ma tutte sono ugualmente significative per me”, così parla Michele Germano di quelli che non solo sono presenti nel suo libro, ma di tutti, perché sono “entrati nella mia vita”.

Introduce e modera la serata la giornalista Rossella Centrone.

Del libro ne parleranno Franco Deramo, giornalista e curatore editoriale, Andrea Schiavone, sociologo, don Mimmo Florio parroco e docente.

Ai lavori sarà presente l’autore.

Conclude i lavori S.E. mons. Salvatore Ligorio, Arcivescovo di Potenza, Muro Lucano, Marsico Nuovo.

Prevista la partecipazione del sindaco di Potenza, Mario Guarente e di Michele Prestera, presidente dell’Associazione Carlo Alianello centro studi Aps.

Potenza, 6 aprile 2022