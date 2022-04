COLDIRETTI PRESENTA A MATERA IL PROGETTO “LA CULTURA DELLA SALUTE”

L’appuntamento è per sabato al mercato di Campagna Amica



La divulgazione del “mangiare sano” è obiettivo comune di AFT Accademia Federiciana e Coldiretti Basilicata che promuovono il progetto “La cultura della salute” . La presentazione dell’iniziativa è in programma, all’interno del mercato di Campagna Amica a Matera , sabato 9 aprile alle ore 10,30. Parteciperanno oltre la dirigenza di Coldiretti, Andrea Sacco, medico e presidente dell’Accademia Federiciana per le scienze Cardiovascolari e Umberto Palazzo , biologo e divulgatore, ideatore del progetto. L’iniziativa, promossa dall’Accademia federiciana per le scienze cardiovascolari e da Coldiretti Matera, prevede la divulgazione di un percorso di educazione sanitaria con un format innovativo sostenuto dai personaggi mitici dei vasi appulo lucani della “Collezione Rizzon “ custoditi nel Museo Nazionale “Domenico Ridola” di Matera. Nei tempi passati, la paura dell’ignoto trovava riferimento nei Miti che venivano tramandati da generazioni e trovava un sicuro sollievo nella Magia di maghi e sciamani che diverranno i depositari dei rimedi e della buona sorte. La Basilicata era terra di figure prevalentemente femminili denominate “maciare” che allontaneranno il temuto malocchio e copriranno il vuoto di una ‘’Cultura Medica’’ patrimonio di pochi e con radici nella Grecia Antica. Le immagini sulle ceramiche magnogreche custodite nel Museo Ridola ci fanno rivivere un mondo lontano più di duemila anni e come antichi fumetti ci rendono visibile, divinità e personaggi dediti a uno stile di vita tipico dell’Area Mediterranea. I soggetti delle ceramiche della collezione Rizzon ci riportano alle nostre radici più profonde, quelle della Grecia antica e ai territori che hanno creato le condizioni per la domesticazione e diffusione della salutare e cosiddetta “Triade Mediterranea” costituita da uva, ulivo e cereali.

Matera 7 aprile 2022