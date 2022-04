Asso Fruit Italia: “Dal Fruit Logistica ottimismo e progettualità”￼

Fruit Logistica 2022: Ottimismo, progettualità e voglia di traguardi per Asso Fruit Italia

Badursi: Discreta la presenza di aziende in rappresentanza del Made in Italy e molto incoraggiante la vicinanza istituzionale: la visita del ministro Luigi Di Maio, nello stand della Basilicata, ha arricchito di contenuti la tre-giorni.

“Una tre giorni densa e caratterizzata dalla fiducia verso il ritorno alla normalità rispetto alla pandemia che ha segnato profondamente anche gli equilibri produttivi e commerciali che riguardano l’ortofrutta. Certo, resta la profonda amarezza umana per quanto sta accadendo in Ucraina. Una pagina assurda che avremmo voluto non leggere”, ha detto Andrea Badursi, presidente di Asso Fruit Italia.

Che ha aggiunto: “E’ forte la voglia di instaurare nuove relazioni commerciali e in rappresentanza delle aziende associate abbiamo lavorato in questa direzione. Fra le iniziative di promozione abbiamo voluto dare una vetrina speciale al progetto Fragola di Basilicata, verso l’IGP, iniziativa in cui crediamo e che intendiamo portare a compimento”, ha detto Badursi. Che ha ringraziato per la collaborazione e il sostegno la Regione Basilicata. E, infine: “molto costruttivo è stato l’incontro informale avuto con Cem Özdemir, il ministro tedesco dell’Alimentazione e dell’Agricoltura.

Salvatore Pecchia, agronomo responsabile dell’Associazione di Organizzazioni di Produttori, Arcadia a cui Asso Fruit Italia è associata, ha aggiunto: “Con Fruit Logistica 2022 abbiamo dato slancio al progetto IGP legato alla fragola, ora si apre la fase che deve necessariamente coinvolgere fattivamente aziende, organizzazioni e istituzioni. Abbiamo registrato ottimi segnali, entusiasmo e voglia di fare aggregazione. Quest’ultima resta la leva più potente per l’ortofrutta contemporanea che vuole essere competitiva e sostenibile”, ha concluso Pecchia.