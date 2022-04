Bicinpuglia 2022, domenica a Neviano

c’è il Trofeo “Li Scorpi”

IX Edizione dell’evento organizzato dalla ASD Società

Ciclistica Aradeina. Il presidente Donatello Aggioli: “Una

domenica a contatto con la natura e le bellezze del nostro

territorio” Terza tappa del calendario Challenge Bike di Bicinpuglia 2022. Dopo i successi

di Supersano e Castellaneta, la challenge della UISP fa tappa a Neviano, in provincia

di Lecce, per la nona edizione del Trofeo “Li Scorpi”, organizzato dall’Asd Società

Ciclistica Aradeina.

“Questa manifestazione nasce dalla voglia di un gruppo d’amici di divertirsi – dichiara il

presidente Donatello Aggioli – e far divertire le persone che partecipano a questo

genere d’eventi. Il movimento della Mountain Bike è cresciuto notevolmente negli ultimi

dieci anni, com’è cresciuta anche l’organizzazione da parte della UISP provinciale e

regionale che ha dato vita a diversi circuiti d’eventi: Marathon, XC e gara nei borghi di

Puglia. Infatti, nel corso degli anni abbiamo visto costantemente aumentare il numero

dei partecipanti, da un piccolo gruppo di 50/60 ciclisti siamo ormai passati ad una

affluenza tre volte superiore. Alzando di molto l’asticella dell’organizzazione e l’impegno

necessario per un evento del genere. La nostra società ha sempre partecipato a questi

eventi negli ultimi 15 anni ed è una tradizione che vogliamo continuare a seguire”.

“Da sempre vogliamo fare la nostra parte per arricchire il calendario di Bicinpuglia –

continua il massimo dirigente dell’Asd Società Ciclistica Aradeina – con una gara che sia

bella e divertente per i partecipanti e per gli accompagnatori che posso apprezzare una

domenica diversa, a contatto con la natura e con le bellezze del nostro territorio. Ogni

anno ci impegniamo molto nel garantire un percorso che sia tecnico ma anche alla

portata di tutti gli amatori, oltre ad offrire un ristoro post gara gratuito per i partecipanti

e a piccoli prezzi per gli spettatori. Il percorso di per sè ha subito notevoli cambiamenti

nel corso degli anni, sia per questioni logistiche sia per questi legate ai terreni

attraversati. Ogni edizione ci fornisce l’esperienza necessaria per migliorare e rendere

sicuro il percorso, cambiando dei piccoli passaggi o rimovendo ostacoli pericolosi. Di

sicuro, il percorso realizzato quest’anno rappresenta il meglio che possiamo fare con il

territorio che ci ospita, alternando tratti molto veloci di scorrimento a tratti molto

impegnativi dove si fatica parecchio esaltando le doti dei bikers migliori”.

“Noi come società speriamo di continuare a crescere, molte azioni a livello societario

sono state fatte in questo inizio 2022 e siamo tutti noi convinti che con questo impegno

da parte dei nuovi sponsor e dei soci si possa fare molto, per fare crescere il nostro

evento e fare crescere tutto il movimento della Mountain Bike salentino e pugliese”.

Come nel dna di Bicinpuglia, anche il Trofeo “Li Scorpi” si rivela un ottimo volano

turistico: “Facendo crescere il numero di partecipanti, le gare organizzate da Bicinpuglia

possono diventare un’ottima attrazione turistica per le persone disposte a spostare due

o tre giorni per partecipare ad una gara qui da noi. Non solo il Trofeo Li Scorpi, ma anche

per tutte le altre gare in calendario. Noi siamo i primi a organizzarci per partecipare a

grossi eventi in Puglia e fuori regione anche e ci piacerebbe diventare anche noi

un’attrazione per atleti e pubblico che proviene da lontano. C’è molto da fare

ovviamente, l’impegno c’è e le risorse umane/economiche anche. Vediamo questa IX

edizione 2022 come un anno di transizione verso qualcosa di grande, per puntare ad una

edizione numero 10 coi fiocchi”.

Per tutte le info sull’evento, è possibile consultare il portale ufficiale di

Bicinpuglia, bicinpuglia.it.

IL PROGRAMMA

 Ore 08:00 raduno partecipanti in Neviano (Le), presso Abbazia di San Nicola di

Macugno;

 Ore 09:00 inizio della gara, previo breve trasferimento scortato, con partenza dalla

Strada Vicinale Specchia;

 Ore 09.30 partenza gara per categorie;

 Ore 11:00 arrivo della corsa sul traguardo posto sulla Strada Vicinale Specchia;

 Ore 11:30 premiazioni, come da regolamento UISP, presso Abbazia di San Nicola

di Macugno;

 Ore 12:00 fine della manifestazione.

Il percorso interesserà esclusivamente i territori del Comune di Neviano ed in particolare,

in aggiunta ai tratti sterrati posti all’interno di proprietà private. E’ previsto un giro di

lancio di circa 6km più altre 3 giri completi da 7,6km per un totale di poco superiore ai

30km.