Sabato 9 aprile alle ore 18.30, presso Palazzo Nervegna, si svolgerà il vernissage della mostra “Beauty Amid War”. La mostra ritrae volti di donne appartenenti a diverse etnie, attraverso i 18 scatti tratti dalle collezioni Pearl in the Oyster e Khurasani Reflection di Fatimah Hossaini, fotografa di fama mondiale e attivista a favore dei diritti delle donne e dei rifugiati.Dal 9 aprile al 2 maggio 2022, la sala mostre, situata al primo piano di Palazzo Nervegna, ospiterà le opere grazie alla collaborazione tra Comune di Brindisi, Accademia delle Belle Arti di Lecce e Regione Puglia, con la partecipazione del Liceo Artistico G. Durano di Brindisi e del’IISS Ferraris De Marco Valzani – Polo Messapia.Sarà possibile visitarla ogni giorno dalle 8.30 alle 19.30.Al vernissage parteciperanno l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci, il sindaco Riccardo Rossi, il direttore ABA Nunzio Forte e il presidente ABA Nicola Ciracì. È prevista anche una mostra di docenti e studenti dell’ABA di Lecce con “Faculty and students exhibition”.Da sabato, al termine del vernissage (alle 19 circa), la mostra sarà aperta al pubblico.

Correlati