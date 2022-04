SPECIALISTICA AMBULATORIALE: ASPAT BASILICATA SOLLECITA PAGAMENTO PRESTAZIONI 2021 E INSEDIAMENTO TASK FORCE

’ ASPAT Basilicata sollecita il Presidente Bardi a dare corso all’impegno assunto nell’incontro del 28 febbraio scorso – al quale era presente anche il dirigente generale del Dipartimento Salute Tripaldi – con le Associazioni della specialistica ambulatoriale sulla questione del pagamento delle prestazioni erogate nel corso del 2021 che non è ancora avvenuto. L’adempimento da parte della Regione – sottolinea una nota a firma della Presidente Antonia Losacco – rappresenta l’elemento pregiudiziale per rilanciare su basi nuove la cooperazione pubblico-privata sulla quale è indispensabile il contributo del neo assessore alla Sanità Fanelli. L’attuale situazione di diffusione nella nostra regione della pandemia – aggiunge la nota – richiede di non abbassare la guardia, anzi di rafforzare ogni prestazione a favore degli utenti del SSR e di affrontare adeguatamente l’attività del cosiddetto “long Covid” per i pazienti che hanno superato il contagio come tutte le altre esigenze di tutela della salute specie dei più fragili. Anche per questo – continua Losacco – riteniamo importante il ruolo affidato alla Task Force che sempre nel corso dell’incontro del 28 febbraio era stata annunciata dal Presidente Bardi per occuparsi, contestualmente al pagamento delle prestazioni del 2021, alla riprogrammazione delle prestazioni per quest’anno e anche delle questioni che più volte abbiamo sollevato riferite alla fisioterapia. Non è certamente superfluo ricordare la centralità e la strategicità, all’interno del SSR delle strutture eroganti le prestazioni di fkt, per garantire, come per tutte le altre strutture, una pronta ripartenza e quindi risposte adeguate ai crescenti bisogni dei cittadini”.

Correlati