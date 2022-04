Presentazione pubblica PRO OFFICINE MEZZOGIORNO – venerdì 9 aprile, ore 10.30, Open Space di Palazzo Carafa a Lecce

Venerdì 8 aprile, alle ore 10.30, presso l’Open Space di Palazzo Carafa in Piazza Sant’Oronzo a Lecce, sarà presentato Pro Officine Mezzogiorno, percorso di sperimentazione di innovazione sociale realizzato con il Comune di Lecce, The Qube e l’Istituto Istruzione Secondaria Superiore Galilei-Costa-Scarambone e sostenuto da Fondazione CON IL SUD e Italiacamp.All’appuntamento interverranno

Carlo Salvemini, Sindaco di LecceAlessandro Delli Noci, Assessore allo sviluppo economico Regione Puglia Fabrizio Sammarco, Amministratore Delegato Italiacamp

Con Pro Officine Mezzogiorno si sviluppano percorsi di inclusione e rigenerazione sociale previsti per il prossimo triennio nel territorio di Lecce, offrendo ai più giovani corsi di formazione e innovazione all’avanguardia su space economy, coding, robotica, stampa 3D e realtà aumentata e servizi di accelerazione per le startup locali del terzo settore.

Correlati