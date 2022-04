PISTICCI IN COMUNE SI STRUTTURA CON LA SEGRETERIA

L’Assemblea degli attivisti di “Pisticci in Comune” riunitasi nei giorni scorsi, ha deciso di strutturare il movimento civico dotandosi di una segreteria.Ne fanno parte:

Alessandra D’Angella, Daniela Pisapia, Carmine Calandriello, Pietro Raucci, Nicola Tuccino, Mariano Caravita, Rocco Caramuscio, Roberto Rondinone e Imma Scattino.All’unanimità sono stati eletti: Segretaria Alessandra D’Angella; Vice Segretaria Daniela Pisapia; Presidente Rocco Caramuscio.L’obiettivo è quello di rilanciare la nostra azione politica a beneficio della comunità pisticcese.Come cita in alcuni passi il nostro manifesto politico:

“Vogliamo partire dai bisogni della comunità per costruire un’alternativa ai modelli sperimentati fino ad ora, basati su personalismi e interessi di parte, che hanno escluso inevitabilmente la partecipazione dei cittadini.Riteniamo che la questione ambientale, la valorizzazione del territorio, una politica del lavoro, siano degne di ben altro impegno rispetto a quanto fatto finora.Un impegno particolare merita lo sviluppo del walfare e delle politiche sociali, consapevoli che una comunità è degna di essere chiamata civile, solo quando è in grado di prendersi cura delle famiglie che più soffrono situazioni di grave disagio.Vogliamo essere una costituente che possa dare spazio alle istanze delle associazioni, degli imprenditori, degli agricoltori, dei professionisti, delle famiglie.Un cambio di prospettiva, in sintesi, che bandisce ogni forma di individualismo e che rende contendibile e aperta a chi vorrà esserci, la lista “Pisticci in Comune” e la sua idea per Pisticci.”I prossimi cinque anni saranno cruciali per le sorti del nostro paese.Dobbiamo essere in grado di intercettare quanto più possibile le risorse del PNRR attraverso la presentazione di progetti finanziabili.

Le donne e gli uomini di Pisticci in Comune sono pronti a fare la loro parte.

Pisticci in Comune

La Segreteria