PISTICCI: LA SCOMPARSA DI MARIO CAMARDO BRACCIO DESTRO DEI NOSTRI UFFICIALI SANITARI

di Michele Selvaggi

In tanti anni lo ricordiamo come braccio destro e persona di fiducia dei vari medici Ufficiali sanitari dell’Ufficio omonimo di via Vittorio Emanuele II°, della nostra città; dal dr. Giambattista Pastore al dr. Angelo Vigoriti e, per lungo tempo, soprattutto del mitico don Mario Marreese. Parliamo del sig. Mario Camardo, che si è spento nei giorni scorsi nella sua casa di via De Pinedo nella Mattina sottana dove abitava con la sua famiglia. Dipendente comunale dell’Amministrazione della nostra città, distaccato per diversi anni in quella sede sanitaria, persona che tutti conoscevamo e di cui un po tutti, prima o poi abbiamo avuto bisogno. Sempre disponibile e soprattutto persona sempre cortese verso il pubblico che quotidianamente frequentava quell’ufficio. Ma il sig. Mario, noi lo vogliamo ricordare anche come accanito e competente sportivo, gran tifoso della squadra del Pisticci dei tempi belli, che seguiva sempre con passione allo stadio di San Gaetano, ma in diverse occasioni anche nelle varie trasferte dei vari tornei. In campo nazionale, lo ricordiamo da sempre tifoso dei colori nerazzurri dell’ Inter ( a lui, quella squadra, piaceva chiamarla Internazionale, come ai vecchi tempi ) passione che condivideva con un suo caro amico, il simpaticissimo indimenticabile mastro Antonio Malvaso, che anche lui ci ha lasciato da qualche anno. Noi, Mario Camardo, lo abbiamo conosciuto così, come personaggio semplice e corretto. E la cosa ci preme sottolineare. Un uomo che merita di essere ricordato per la sua educazione e per la sua immancabile dedizione al lavoro e alla famiglia. Una persona per bene insomma, che, quando era necessario e glielo si chiedeva, era subito a disposizione del pubblico. E non era cosa di tutti i giorni. Alla famiglia Camardo, la moglie Anna, i figli Rosanna e Mariano con i rispettivi coniugi, le nostre vivissime condoglianze.