In Camera di commercio di Taranto incontro fra il Commissario Chiarelli ed il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri De Filippis￼

ll Commissario Straordinario della Camera di commercio di Taranto, on. Gianfranco Chiarelli, ha incontrato nella Cittadella delle imprese il neo Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Taranto, prof. Ing. Gigi De Filippis.Il commento dell’on. Chiarelli al termine della visita istituzionale:«Un colloquio molto cordiale, improntato non solo alla reciproca conoscenza nei rispettivi ruoli ma anche alla discussione dei temi caldi per il territorio – ha commentato il Commissario. L’impegno dei professionisti – i quali, tengo ad evidenziarlo, siedono ormai da anni nei Consigli camerali – è più che mai fondamentale nel momento in cui Taranto gioca la partita della rigenerazione e del PNRR. Un’occasione che difficilmente si ripresenterà e che potrebbe cambiare in modo radicale e positivo le sorti del territorio. Per questo motivo serve rinsaldare la cooperazione fra la nostra Istituzione, le professioni e le imprese. L’Ing. De Filippis ha sottolineato l’importanza di valorizzare le forze economiche e professionali locali, in modo che sia davvero tratto il massimo beneficio a lungo termine per l’intera area. Considerazione che condivido. Per parte mia, oltre che rinnovare gli auguri di buon lavoro al Presidente recentemente eletto, ho naturalmente confermato la disponibilità a proseguire una collaborazione ormai storica con l’Ordine».

Correlati