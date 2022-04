Gran Premio di Bari: mercoledì 6 aprile la conferenza stampa di presentazione della 7° rievocazione storica – Ore 11 Sala Giunta del Comune di Bari

Mercoledì 6 aprile, alle ore 11.00, nella sala Giunta del Comune di Bari si terrà la conferenza stampa di presentazione della settima edizione della Rievocazione del Gran Premio di Bari, che si svolgerà nel capoluogo pugliese dal 22 al 25 aprile 2022.In particolare, nel corso della mattinata sarà presentato alla stampa il ricco calendario di eventi collaterali che, per tutto il mese di aprile, si svolgeranno a Bari anticipando l’arrivo della settima rievocazione del Gran Premio. Alla conferenza stampa prenderanno parte il Sindaco di Bari, Antonio Decaro, gli Assessori comunali allo Sport, Pietro Petruzzelli, e allo Sviluppo Economico, Carla Palone, il Presidente di Old Cars Club, Antonio Durso e il Presidente della Nuova Fiera del Levante, Alessandro Ambrosi.

La stampa è invitata a partecipare.