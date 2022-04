COLDIRETTI CHIEDE DI RIVEDERE DECISIONE CHIUSURA SPORTELLI BPER BANCA A MIGLIONICO E GORGOGLIONE

Coinvolge anche il mondo agricolo territoriale, la notizia dell’annunciata chiusura nelle prossime settimane degli sportelli di Miglionico e Gorgoglione, nel materano, della BPER Banca, lasciando come servizio solo il sistema bancomat. “Anche noi, come organizzazione agricola, ci opporremo in tutte le sedi a questa scelta, probabilmente dettata da logiche di mercato- spiegano il presidente della Coldiretti provinciale di Matera, Gianfranco Romano, e il direttore, Pietro Greco – dato che non si possono abbandonare da un giorno all’altro territori ed eliminare così servizi fondamentali. Ricordiamo che per le imprese agricole è fondamentale un rapporto forte con la banca del territorio, che spesso è un interlocutore importante su un terreno delicato quale ad esempio quello dell’accesso al credito per il mondo agricolo. Non va poi dimenticato – aggiungono Romano e Greco – che per i coltivatori è necessario poter contare su certezze quali quelle dell’attenzione di un istituto di credito profondamente radicato sul territorio , soprattutto per la possibilità di aver un facile accesso alle filiali. Nelle prossime ore attiveremo ogni iniziativa utile affinchè la BPER Banca possa rivedere la sua scelta”.

