Al Festival “Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto” la dozzina del Premio Strega – dal 26 al 29 maggio a Presicce-Acquarica (Le)

Da giovedì 26 a domenica 29 maggio i dodici romanzi finalisti della 76ma edizione del Premio Strega, il più importante riconoscimento letterario italiano, promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Liquore Strega, arriva nel comune di Presicce-Acquarica, in provincia di Lecce, per l’ottava edizione di “Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto”. Il festival, ideato e organizzato dalla Libreria Idrusa di Alessano e dall’Associazione Narrazioni, proseguirà nel corso dell’estate con altri ospiti nazionali e internazionali e due appuntamenti in collaborazione con il Premio Italo Calvino e con il Festival di scrittrici inQuiete.Da giovedì 26 a domenica 29 maggio la dozzina della 76ma edizione del Premio Strega approda nel comune di Presicce-Acquarica, in provincia di Lecce, per l’ottava edizione di “Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto”. Da cinque anni, infatti, il Festival Letterario, ideato e organizzato dalla Libreria Idrusa di Alessano e dall’Associazione Narrazioni, accoglie l’unica tappa salentina dello Strega Tour che porta in giro per l’Italia finaliste e finalisti del riconoscimento letterario promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Liquore Strega.Durante le quattro serate saranno presentati i dodici romanzi selezionati, tra i 74 titoli proposti dagli Amici della domenica, dal Comitato direttivo del premio composto da Pietro Abate, Giuseppe D’Avino, Valeria Della Valle, Ernesto Ferrero, Alberto Foschini, Paolo Giordano, Dacia Maraini, Melania G. Mazzucco (presidente), Gabriele Pedullà, Stefano Petrocchi, Marino Sinibaldi, Antonio Scurati e Giovanni Solimine.Nei vari attrattori culturali di Presicce-Acquarica si parlerà di “Randagi” di Marco Amerighi (Bollati Boringhieri), “Nova” di Fabio Bacà (Adelphi), “Mordi e fuggi” di Alessandro Bertante (Baldini+Castoldi), “E poi saremo salvi” di Alessandra Carati (Mondadori), “Nina sull’argine” di Veronica Galletta (minimum fax), “Divorzio di velluto” di Jana Karšaiová (Feltrinelli), “Il cannocchiale del tenente Dumont” di Marino Magliani (L’Orma), “Storia aperta” di Davide Orecchio (Bompiani), “Quel maledetto Vronskij” di Claudio Piersanti (Rizzoli), “Niente di vero” di Veronica Raimo (Einaudi), “Stradario aggiornato di tutti i miei baci” di Daniela Ranieri (Ponte alle Grazie) e “Spatriati” di Mario Desiati (Einaudi).Vista la sua presenza tra i finalisti, lo scrittore tarantino, dopo sette edizioni, non sarà direttore artistico di Armonia. Nel corso dell’estate il festival ospiterà altri ospiti nazionali e internazionali e due appuntamenti in collaborazione con il Premio Italo Calvino, il più importante premio nazionale per esordienti, e con il Festival di scrittrici inQuiete di Roma che promuove il concorso letterario LetteraFutura.Armonia è una parola chiave nella poetica di Girolamo Comi. È la natura, i luoghi fisici e metafisici di un autore che, oltre che poeta è stato intellettuale, bibliofilo, amante del Salento; oggi la sua casa e i suoi libri rappresentano un simbolo non solo di Lucugnano e Tricase, ma di tutta la Puglia. Proprio lo Spirito d’Armonia, dunque di bellezza, è il timone che guida i lettori e gli operatori culturali impegnati nella Terra d’Otranto. In questi anni il Festival ha ospitato Daniel Pennac, Amélie Nothomb, Jeffery Deaver, Moony Witcher, Roberto Saviano, Alessandro Leogrande, Nicola Lagiogia, i vincitori del Premio Strega Emanuele Trevi (2021), Sandro Veronesi (2020), Antonio Scurati (2019), Helena Janeczek (2018), Fabio Genovesi, Paolo Giordano, Alessandro Piperno, Leonardo Colombati, Walter Veltroni, Chiara Valerio, Edoardo Nesi, Giuliana Sgrena, Gabriella Genisi, Bruno Tognolini, Diego De Silva, Gianrico Carofiglio, Giuliano Sangiorgi, Donatella Di Pietrantonio, Pietrangelo Buttafuoco, Nuccio Ordine, Luca Bianchini, Silvia Avallone, Massimo Carlotto, Federico Zampaglione, Gian Arturo Ferrari, Lia Levi, Giovanni Solimine, Carlo D’Amicis, Chiara Francini, Franco Arminio, Concita De Gregorio, Nadia Terranova, Francesco Gungui, Francesco Carofiglio, Mauro Covacich, Claudia Durastanti, Marco Missiroli, Marcello Fois, Remo Rapino, Lisa Ginzburg e molte altre autrici e autori impegnati in presentazioni, incontri, laboratori e appuntamenti per le giovani e i giovani lettori. Nelle prossime settimane sarà comunicato il programma completo.

Info

www.festivalarmonia.it

3496415030 – michela@festivalarmonia.it.