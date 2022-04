7 e 8 aprile 2022 – Giornate dimostrative di potatura dell’olivo a vaso policonico a Melfi (PZ) e a Pantanello di Metaponto (Bernalda, MT)￼

Si terrano il 7 e l’8 aprile 2022, rispettivamente a Melfi (PZ) e a Metaponto (Bernalda, MT), le due giornate dimostrative organizzate dall’ALSIA, l’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, sulla potatura dell’olivo a vaso policonico, una delle tecniche più innovative della potatura degli ulivi molto diffusa nei piccoli oliveti dell’Italia meridionale e insulare.

Entrambe le giornate si svolgeranno dalle 8:00 alle 13:00. “Finalmente in presenza, dopo due anni di rinvii per l’emergenza sanitaria da covid 19 – ha commentato Aniello Crescenzi, direttore dell’ALSIA. I tecnici dell’Agenzia tornano ad incontrare sul campo gli operatori del comparto per confrontarsi, anche con il supporto di grandi esperti, sugli aggiornamenti dell’olivicoltura e delle tecniche colturali finalizzate al miglioramento gestionale dell’oliveto sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo della produzione, oltre che per accrescere la professionalità degli addetti”.

“La potatura a vaso policonico – ha spiegato il direttore Crescenzi – è rispettosa della fisiologia della pianta e garantisce una corretta illuminazione della chioma. Essendo particolarmente minuziosa, si adatta bene ai piccoli oliveti a conduzione familiare. In particolare – ha aggiunto Crescenzi – con queste giornate dimostrative si intende migliorare la professionalità degli addetti nella cosiddetta <potatura di allevamento>, cioè negli interventi realizzati a partire da piante giovani, in quella <di produzione> su piante adulte, e in quella <di riforma>, da operare su piante “scappate” in alto e/o da semplificare nella struttura scheletrica per una più economica gestione delle operazioni di raccolta”.In entrambe le giornate i partecipanti saranno guidati dall’esperto Antonello Raffaele, e le operazioni saranno eseguite da terra, senza scale, con l’ausilio di attrezzatura telescopica, manuale e/o meccanica.

Gli appuntamenti sono:

il 7 aprile a Melfi, nell’Azienda agricola ALSIA “Incoronata” SS. Monticchio laghi Km.2,1 – Melfi – (PZ)

l’8 aprile a Metaponto, nell’Azienda agricola ALSIA “Pantanello”, SS 106 Jonica Km 448,200, Metaponto (Bernalda, MT).

E’ prevista la partecipazione massima di 35 olivicoltori/potatori per ciascuna delle giornate dimostrative. Per le iscrizioni, scrivere a antonio.buccoliero@alsia.it, oppure chiamare il numero 0835.244402.