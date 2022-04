Ucraina: il Presidente del Comitato Regionale CRI Basilicata Michele Quagliano ha incontrato il Prefetto di Potenza

Il presidente del Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana Basilicata, Michele Quagliano, ha incontrato nei giorni scorsi il Prefetto di Potenza, Michele Campanaro. Una visita cordiale nel corso della quale il presidente Quagliano “ha confermato la disponibilità dell’Associazione in questo particolare momento legato all’arrivo in Basilicata di profughi provenienti dai territori coinvolti dal conflitto in corso in Ucraina e si è detto pronto a mettere in campo volontari e mezzi per offrire la massima accoglienza”. Nel corso dell’incontro Quagliano ha inoltre illustrato le molteplici attività messe in campo quotidianamente dalla Croce Rossa Italiana sul territorio provinciale, ed in particolare le iniziative attuate durante il lungo periodo di emergenza sanitaria con tutta la propria struttura operativa. Annunciati, infine, i programmi che il Comitato Regionale intende sviluppare in futuro, sia sul fronte dell’assistenza sanitaria, che della protezione civile e dell’educazione al primo soccorso, elemento quest’ultimo ritenuto di grande importanza per accrescere la cultura dell’autoprotezione.

