La storia, le tradizioni della nostra città. Dopo uno STOP non voluto, tornano le nostre: TRADIZIONI – I Riti della Settimana Santa” a Castellaneta. Nel programma Culturale “Castellaneta si Racconta, Appuntamenti con la Storia”, L’Associazione Culturale “Amici delle Gravine di Castellaneta” in attesa di rivivere dal vivo quel profondo legame che lega la nostra comunità alle processioni pasquali, ha organizzato in due appuntamenti nella Location delle OMC – Officine Mercato Comunale la proiezione di alcuni capolavori cinematografici realizzati nel 2015 da Vincenzo Massaro Studio di Castellaneta che ne esalta la sacralità.

Nell’occasione la parte storica dei nostri Riti, sarà curata dalla Prof.ssa M.C. Cassone, storica locale. A chiudere la cornice di questi due appuntamenti, l’esposizione di alcuni scatti fotografici che ne ripercorrono i momenti più suggestivi. Vi aspettiamo tutti, turisti e non Mercoledi 06 e Mercoledi 13 Aprile 2022 alle ore 19.30 in una meravigliosa cornice, quale quella delle OMC – Officine Mercato Comunale in via Mercato nr. 12 a Castellaneta, dove in uno scenario cinematografico racconteremo e faremo conoscere anche a chi non può vivere in prima persona i nostri Riti.



INGRESSO GRATUITO