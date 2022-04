Pappalardo su rigenerazione velodromo di Oppido Lucano

Il Vice Presidente della Provincia di Potenza Rocco PAPPALARDO ha inviato, nella mattinata di venerdì 01/04/2022, una nota, preannunciata telefonicamente, al Sindaco di Oppido Lucano riguardo alla pubblicazione degli “avvisi pubblici” del PNRR nell’ambito del programma “M5C2 Investimento 3.1 Sport e inclusione sociale”.

Bando che destina, nell’ambito del Cluster 3, una dotazione finanziaria di 162 milioni di euro per interventi di realizzazione di nuovi impianti o di rigenerazione di impianti esistenti su cui sussista l’interesse sportivo/agonistico di almeno una Federazione Sportiva nazionale. Coinvolgimento delle Federazioni che dovrebbe consentire una maggiore efficacia delle iniziative per la promozione della cultura sportiva e della partecipazione allo sport.

“È nota la presenza a Oppido Lucano del Velodromo comunale, anello in cemento armato di 250 mt, finanziato quasi interamente dalla Provincia di Potenza negli anni scorsi. La struttura, inaugurata nel 2002, e successivamente completata con impianto di illuminazione, tribune, campetto polivalente, campo di calcetto, spogliatoi e locali da adibire a officine per le bici, ottenne sin da subito il prestigioso riconoscimento di “Velodromo Olimpico” dall’Unione Ciclistica Internazionale di Parigi, divenendo il polo ciclistico di maggior rilievo del Sud Italia e ospitando nel corso degli anni diverse gare a livello nazionale e internazionale. Purtroppo, trattandosi di impianto all’aperto e considerate le caratteristiche climatiche del territorio, il suo utilizzo è limitato a pochi mesi all’anno, nonostante l’impegno e i grandi sacrifici della locale e storica Società Ciclistica LIOI, gestrice della struttura, e delle altreimportanti realtà locali che animano un grande movimento ciclistico a livello territoriale. Pertanto questo bando rappresenta un’occasione irripetibile al fine di poter potenziare l’attività su pista anche attraverso un utilizzo al chiuso del Velodromo, con tutte le ricadute positive che ne deriverebbero, a beneficio dell’intero territorio regionale, e legate al turismo sportivo in forte incremento anche in Italia, dato che 1 cittadino su 4 sceglie la meta delle proprie vacanze anche in virtù dell’offerta sportiva, con il ciclismo saldamente al secondo posto, dopo lo sci, come sport più praticato per motivi turistici. Per poter partecipare al suddetto avviso è condizione necessaria la manifestazione di interesse di una Federazione Sportiva nazionale che potrà essere rilasciata nei confronti di un unico intervento a livello nazionale e per un contributo massimo pari ad € 4.000.000,00.

In realtà la Federazione Ciclistica Italiana ha mostrato, già all’indomani della sua inaugurazione, un concreto interessamento verso il Velodromo di Oppido Lucano, riconoscendolo Centro Territoriale Pista per la promozione della disciplina e assegnando allo stesso un tecnico e meccanico specializzati e oltre 30 bici.

Pertanto, non appena mi è stata comunicata la pubblicazione sul sito internet della F.C.I., in relazione al suddetto avviso pubblico, dell’invito rivolto ai Comuni a inoltrare richiesta e relativa documentazione entro le ore 12:00 del giorno 16 aprile 2022, ho ritenuto doveroso ribadire, anche d’intesa con il Presidente GUARINO la disponibilità e la vicinanza della Provincia di Potenza, per quanto di competenza, al Comune di Oppido Lucano al fine di attivare ogni utile iniziativa percogliere questa straordinaria opportunità per la Basilicata”.