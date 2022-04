Assemblea Permanente Spettacolo di Basilicata (Potenza, 6 aprile)

Assemblea Permanente Spettacolo di Basilicata: un incontro il 6 aprile a Potenza

Presso il Centro Sociale di Malvaccaro tornano a riunirsi gli operatori lucani dello

spettacolo e della cultura per discutere con le istituzione del possibile sviluppo del settore

Torna a riunirsi l’Assemblea Permanente Spettacolo di Basilicata, che comprende larga parte degli

operatori lucani dello spettacolo e della cultura: organismi iscritti all’albo regionale dello

spettacolo (riconosciuti e non riconosciuti dal Ministero della Cultura), organizzazioni registrate

nell’albo regionale delle associazioni culturali, associazioni di categoria, service tecnici (audio, luci,

video), lavoratori e professionisti della cultura, delle arti e dell’innovazione sociale.

L’incontro, il terzo dalla fondazione dell’Assemblea, si svolgerà mercoledì 6 aprile alle ore 10

presso il Centro Sociale Malvaccaro a Potenza. Prevista la presenza di operatori da tutto il

territorio regionale e referenti istituzionali della Regione Basilicata e dei Comuni lucani.

L’Assemblea Permanente Spettacolo di Basilicata è nata dall’esigenza di vigilare sulle iniziative per

lo sviluppo e la promozione del settore dello spettacolo (normato dalla Legge Regionale n.

37/2014) e più in generale della cultura (su cui agiscono la Legge Regionale n. 22/88 e la Legge

Regionale n. 27/2015). Si propone di immaginare azioni programmatiche a lungo termine e

politiche culturali coerenti legate a un piano strategico.

L’incontro del 6 aprile, con il quale l’Assemblea Permanente Spettacolo di Basilicata riprende le

proprie attività, verterà su diversi argomenti inerenti il rilancio della cultura e dello spettacolo, che

saranno affrontati con un approccio operativo e concreto che possa portare a un confronto

costruttivo. Un’occasione di aggregazione tra operatori, ma anche di connessione con le istituzioni,

con l’obiettivo di portare avanti una costante concertazione con la Regione Basilicata e con gli altri

Enti preposti alla cultura.

Nel corso dell’incontro si discuterà della situazione generale del settore, con riferimento al

Programma triennale per lo spettacolo 2022-2024 appena avviato e al Piano annuale 2022.

Saranno presentate pubblicamente le proposte per far crescere il settore elaborate

dall’Osservatorio dello Spettacolo nel precedente triennio ed esposte le modalità per il rinnovo

delle cariche. Verranno messe a confronto le normative regionali, per formulare suggerimenti da

sottoporre alla Regione Basilicata. Si focalizzerà l’attenzione anche sui contributi per le residenze

artistiche previsti dal Fondo Unico per lo Spettacolo. Un approfondimento, infine, sarà destinato ai

fondi per la cultura e per le comunità che potranno essere messi in campo attraverso il PNRR e a

come gli operatori possono contribuire attivamente.

