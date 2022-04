“ALSIA Porte aperte”: ad aprile e maggio 2022 visite guidate alle strutture ed alle attività dell’Agenzia.

Si aprirà martedì 5 Aprile 2022, con la visita guidata al polo di Pantanello delle classi 5^ dell’Istituto

d’Istruzione Superiore “Morea Vivarelli” di Fabriano (AN), la manifestazione “ALSIA Porte Aperte”,

indetta dall’Agenzia per i mesi di aprile e maggio 2022.

“ALSIA Porte Aperte è la prima manifestazione del genere, <continua e diffusa>, realizzata

dall’Agenzia – ha spiegato Aniello Crescenzi, direttore dell’ALSIA, l’Agenzia Luana di Sviluppo e di

Innovazione in Agricoltura. L’abbiamo organizzata per mostrare attraverso percorsi guidati alle

scuole prima di tutto, ma anche agli utenti singoli e associati, agli Enti e alle organizzazioni che

operino nel settore agroalimentare e forestale, il patrimonio e le attività che l’Agenzia svolge nelle

diverse sedi distribuite sul territorio regionale. Sarà così possibile visitare, a titolo di esempio – ha

affermato Crescenzi – gli impianti di antichi vitigni a Villa D’Agri, o i campi catalogo e i siti di

conservazione della agrobiodiversità o le colture di officinali a Rotonda, oppure le collezioni

varietali ortofrutticole a Metaponto, oppure ancora i giardini di Villa Nitti a Maratea. E poi si potrà

conoscere meglio – ha aggiunto Crescenzi – le attività di forestazione e acquacoltura seguite

dall’ALSIA a Nemoli, quelle sulla olivicoltura condotte a Melfi, quelle sulla cerealicoltura e sulle

colture industriali di cui ci occupiamo a Lavello e di foraggicoltura a Pignola, o dei prodotti a

marchio seguite a Potenza. E poi ancora: le attività sui sistemi informativi dell’Agenzia,

sull’agrometeorologia, sulla difesa fitosanitaria, sulle fattorie didattiche. Infine, quelle sulla

fenotipizzazione e sulla caratterizzazione genomica delle piante svolte nel nostro centro di

ricerche “Metapontum Agrobios” nel Polo di Pantanello a Metaponto, che appunto ospiterà gli

studenti di Fabriano”.

“Stiamo provvedendo – ha concluso il direttore Crescenzi – ha invitare direttamente gli istituti

scolastici con i quali abbiamo già svolto o stiamo preparando alcune specifiche attività didattiche,

ma come dicevo la manifestazione è aperta a chiunque – previa prenotazione, anche per tener

conto delle norme previste dall’emergenza sanitaria – nei mesi di aprile e maggio 2022, dal lunedì

al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00, e il martedì e giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Basterà inviare inviare una email agli Uffici di direzione dell’Agenzia all’indirizzo alsia@postecert.it,

oppure telefonare al 0835.244111, indicando il progetto “Alsia Porte Aperte”.

