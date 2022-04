Alla Lega Spi Cgil Poggio Tre Galli di Potenza raccolta di generi alimentari in collaborazione con la parrocchia Sant’Anna e Gioiacchino

La Lega Spi Cgil Poggio Tre Galli di Potenza ha avviato una raccolta di generi alimentari a lunga

scadenza e non deperibili da inviare in Ucraina. L’iniziativa è in collaborazione con la parrocchia di

Sant’Anna e Gioacchino che trame la rete di volontariato provvederà a fare arrivare quanto raccolto

alle popolazioni in guerra.

Possono essere consegnati: pasta, olio di oliva, olio di girasole, riso, legumi in scatola (fagioli,

piselli, ceci, lenticchie, etc), latte uht, caffè solubile, the, fette biscottate, creme spalmabili e

marmellate, biscotti, merendine, tonno e carne in scatola, piatti pronti in scatola, pomodoro in

scatola, zucchero, sale, omogeneizzati per bambini, latte in polvere, prodotti per l’infanzia. I generi

alimentari devono essere portati nella sede della Lega Spi in via Anzio 14, accanto alla farmacia

Iura, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e il pomeriggio dalle ore 17.30 alle ore

19.00

“Al rumore delle bombe e all’invasione russa dell’Ucraina, all’angoscia e al dolore dei popoli

coinvolti in questa terribile situazione, il movimento sindacale, come ha sempre fatto, risponde con

la mobilitazione e la solidarietà- afferma il segretario generale dello Spi Cgil di Potenza, Pasquale

Paolino -. Chiediamo un immediato cessate il fuoco e che la pace e il ripudio delle guerre siano la

priorità dell’agenda politica italiana, europea e mondiale. L’Unione Europea deve agire ispirata dai

suoi principi costitutivi a difesa di pace e democrazia. Il primo obiettivo, intanto, deve essere la

protezione umanitaria dei civili. Il piccolo contributo di tutti può fare davvero la differenza in

questo momento”.

Potenza, 4 aprile 2022

Correlati