TORNANO LE FESTE RELIGIOSE POMARICO SI PREPARA A QUELLA DELL’8 MAGGIO PER IL PATRONO S.MICHELE ARCANGELO

di MICHELE SELVAGGI

A POMARICO è già in clima di festa. Fra circa un mese, il 7 – 8 e 9 maggio, infatti, si festeggia il patrono della città San Michele Arcangelo. Come ci informa gentilmente il sig. Mario del Comitato Feste, la notizia, dopo il confronto tra Governo e CEI relativamente alle celebrazioni delle funzioni religiose con la particolare attenzione alle processioni abolite un paio di anni fa – causa Covid – è stata comunicata alla cittadinanza che la ha appresa con grande gioia e soddisfazione. Un Comitato che non ha perso tempo e che si è messo subito al lavoro – come evidentemente ci auguriamo, stiano facendo anche gli altri comitati di diversi comuni della nostra regione, per un ritorno alla normalità dopo la triste esperienza della pandemia. “ Il clima che abbiamo vissuto in questi due anni di pandemia e quello che stiamo vivendo in questo tempo di guerra – spiega un Comunicato del Comitato Feste – ci porta da una parte a a voler finalmente ritrovarci per far festa e dall’altra a non dimenticare la grande sofferenza di quelle famiglie che hanno perso i loco cari per colpa del Covid e che stanno attraversando un periodo difficile a livello economico, o tutte quelle persone che a causa della guerra in atto, sono morte o hanno perso tutto quello che avevano. Credo che il nostro FARE FESTA – si legge ancora nella nota – sarà proprio il saper ritrovarci come comunità intorno al Signore e sotto lo sguardo di San Michele Arcangelo e della Vergine Maria , per poter rinsaldare quei vincoli di fede e di fraternità che sempre hanno contraddistinto la nostra comunità pomaricana” . Lo stesso Comitato poi, non ha mancato di ringraziare il sindaco di Pomarico Francesco e Mancini e tutta l’Amministrazione Comunale, per essersi messi subito a disposizione pert il da farsi e per il loro supporto economico che servirà per vivere un bellissimo concerto in piazza la sera del 9 maggio. Infine, l’invito alla popolazione dei fedeli pomaricani per un sostegno economico, come è sempre avvenuto in passato. In margine a questa bella notizia, il dovuto riconoscimento a questo ATTIVISSIMO comitato per la tempestività nel poco tempo a disposizione, a mobilitarsi per la buona riuscita della festa per il miracoloso San Michele Arcangelo, da sempre una delle più seguite e belle feste della nostra provincia.