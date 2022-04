POMARICO VALORIZZAZIONE PRODOTTI TRADIZIONALI. LA RISCOPERTA DELLA SCARCEDD

di MICHELE SELVAGGI

POMARICO. “” Cosa avranno mai in comune i bizzarri acronimi De.Co. e P.A.T. ? ”Sicuramente un futuro sviluppo del territorio, tramite la valorizzazione dei prodotti tradizionali alimentari. Un vero e proprio“ “ritorno al futuro” targato Comune di Pomarico, nella persona del Consigliere comunale con delega all’Agricoltura, Francesco Camardo, in sinergia con la Pro Loco locale, con la quale, la proficua collaborazione ha portato dapprima alla realizzazione del progetto di valorizzazione della De.Co. : Conoscere se stessi, “Storia del Made in Pomarico”, e in ultimo l’inserimento nel registro dei Prodotti Alimentari Tradizionali della “Scarcedd” di Pomarico”. Il progetto del consigliere Camardo, sottolinea come questi importanti traguardi rappresentano, non un punto d’arrivo, ma un punto di partenza per un progressivo sviluppo culturale ed economico di Pomarico. Ma non finisce qui, perché dallo stesso attivissimo consigliere è stato preannunciato l’avvio di altre due importanti iniziative ormai ai nastri di partenza : la prima sulla valorizzazione della filiera cerealicola attraverso la sperimentazione dell’innovativo sistema “ Fruclass” e la seconda sulla educazione alimentare riproponendo, tra l’altro, la fortunata e fattiva collaborazione sempre con la Pro Loco locale, attraverso la realizzazione del progetto “ IL LABIRINTO DELL’ALIMENTAZIONE . MANGIAR SANO CON L’AGROALIMENTARE”, con il coinvolgimento attivo degli Istituti Scolastici locali. “ Il processo di valorizzazione enogastronimico turistico ed agroalimentare di questo prodotto tipico, fortemente voluto da questo Amministrazione Comunale – commenta il sindaco Francesco Mancini – sta pian piano dando i suoi frutti. Promuovere, valorizzare questo prodotto tipico pomaricano, producendo un valore aggiunto in più, cosa che ha portato ad una maggiore produzione dei nostri panifici, il riconoscimento con approvazione del disciplinare DE.CO. per la “Scarcedd”, evidenzia il legame intenso con il territorio, radicato nel tempo di cui è espressione, che con la sua unicità identifica la nostra Pomarico. Questo prodotto – continua Mancini – è identità del nostro territorio, da scoprire, far conoscere, e valorizzare e stiamo mettendo in campo strategie di promozione e rivalutazione di questo importante prodotto enogastronomico. Un ruolo importante svolgeranno i produttori locali di Scarcedd, i nostri panifici, custodi di tradizioni e saperi, che da oggi produrranno le Scarcedd, consapevoli di produrre un prodotto agroalimentare tradizionale”.