FRUIT LOGISTICA 2022, ASSO FRUIT ITALIA NELLO STAND HALL 4.2/D-11

In programma, il 6 Aprile, il meeting “Fragola di Basilicata, verso l’IGP”.

“Il ritorno in presenza della vetrina europea più autorevole del settore ortofrutticolo non rappresenta solo un evento dalla forte portata simbolica ma sarà vissuto da Asso Fruit Italia – organizzazione di produttori associata all’AOP Arcadia – come occasione utile per fornire aggiornamenti importanti sull’ambizioso progetto IGP che riguarda la Fragola di Basilicata”, ha spiegato il presidente di Asso Fruit Italia Andrea Badursi.

Che ha aggiunto: “Il lavoro finora svolto e le possibilità legate alla concreta attuazione del progetto saranno oggetto del dibattito che si svolgerà il 6 Aprile in fiera, precisamente nel Fruit Village alle 11:00”

Andrea Badursi ha infine aggiunto: “Berlino 2022 sarà una valida occasione di promozione e di confronto con partner commerciali, incontri B2B, e interlocutori istituzionali a cominciare dai livelli regionali con cui è da sempre attiva una proficua sinergia. Come di consueto, grazie al circuito aggregato e ai valori e elle energie che esso è in grado di sprigionare, il lavoro svolto sarà orientato alla promozione delle eccellenze ortofrutticole degli associati affinché siano protagonisti e autorevoli player con le loro produzioni nei mercati nazionali e internazionali”

Il programma del meeting Fragola di Basilicata, verso l’IGP previsto il 6 Aprile alle 11.00 nell’ambito del Fruit Logistica di Berlino| Fruit Village

Saluti introduttivi: Andrea Badursi – Presidente OP Asso Fruit Italia

Lo scenario 2022 della fragola di Basilicata

Salvatore Pecchia – Responsabile Ufficio Progettazione e Sviluppo AOP Arcadia

La valorizzazione della fragola negli scenari futuri OCM della AOP

Giovanni Stampi – Stea srl

Promuovere, valorizzare, tutelare: il caso IGP cipolla bianca di Margherita di Savoia

Giuseppe Giacomoantonio – Presidente del Consorzio Cipolla Bianca di Margherita IGP

Promuovere, valorizzare, tutelare: il caso IGP carciofo di Paestum

Emilio Ferrara – Direttore del Consorzio del Carciofo di Paestum IGP

Conclusioni

Emilia Piemontese | Direttore Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali, Regione Basilicata