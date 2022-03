DOMANI ALLA BIBLIOTECA DEI RAGAZZI[E] LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI ILIDE CARMIGNANI

Domani, giovedì 31 marzo, alle ore 17.00, nella Biblioteca dei Ragazzi[e] nel parco di largo 2 Giugno, si terrà la presentazione del libro di Ilide Carmignani “Storia di Luis Sepulveda e del suo gatto Zorba”. A dialogare con l’autrice sarà Maria Laterza.

L’evento rientra nel programma della rete Bari Social Book in collaborazione con la libreria Laterza.

Storia di Luis Sepulveda e del suo gatto Zorba

Questa è la favola di Sepúlveda, autore indimenticabile di “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” e di molti altri romanzi, ed è essa stessa la storia della sua vita raccontata a un gatto. Nato in un bel giorno di primavera in un albergo nella terra ai confini del mondo, Luis, detto Lucho, comincia il suo racconto dai nonni e dall’infanzia a Santiago, per poi ricordare il primo amore e l’incontro con Carmen Yáñez, sua compagna di vita. Il gatto lo ascolta parlare dell’entusiasmo per l’elezione di un presidente chiamato Allende e del tragico golpe che lo costringerà all’esilio, della lunga esperienza in Amazzonia accanto agli indios shuar, fino all’arrivo ad Amburgo, dove, in una realtà tutta nuova, inventerà la favola della gabbianella per far addormentare i suoi tre bambini. Una vita avventurosa, generosa e intensissima, “incandescente” come dice lui stesso, narrata come una favola dolce e forte – così d’altronde era lui – da Ilide Carmignani, sua traduttrice e amica.

Età di lettura: dagli 8 anni.

L’ingresso è su prenotazione con green pass rafforzato dai 12 anni in su: è possibile inviare una mail a biblioteca@progettocitta.org o chiamare il numero 080 9262102.