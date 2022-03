Emergenza climatica e nuove generazioni: un incontro a Potenza￼

Sensibilizzare i più giovani e discutere insieme sui temi di stretta attualità. Si farà a Potenza, il prossimo 30 marzo, nel corso di un evento previsto nell’ambito del progetto G.A.I.A. Scienza (Geologia, Astronomia, Inclusione, Apprendimento), promosso dal Ce.St.Ri.M. L’iniziativa, che non è aperta al pubblico, ha il patrocinio del Comune di Potenza e vedrà la partecipazione dei rappresentanti delle scuole della Provincia di Potenza che fanno capo alla Consulta degli studenti e si svolgerà nel Palazzo della Cultura alle 10.00.Il titolo è ”Se la casa brucia”. La ”casa” è quella di tutti noi, la Terra; il tema è quello attuale e delicato della tutela dell’ambiente e dell’emergenza climatica. L’iniziativa potentina arriva in un momento particolare: tre anni esatti dopo il primo sciopero globale sul clima, nel marzo 2019, e della nascita del movimento Fridays for Future fondato da Greta Thunberg.In questi 3 anni le conseguenze della crisi climatica sono diventate sempre più grandi ed evidenti e accanto al confronto e al dibattito occorre che ognuno di noi faccia la propria parte nel quotidiano.All’incontro parteciperanno la prof.ssa Barbara Coviello, referente della Consulta Provinciale Studentesca; il presidente della Consulta Andrea Oriente; i portavoce di Fridays for Future Italia Michela Spina e Marco Modugno; don Marcello Cozzi presidente del Ce.St.Ri.M.Il progetto G.A.I.A. Scienza punta allo sviluppo dell’apprendimento delle discipline scientifiche, al miglioramento delle competenze digitali e linguistiche e allo sviluppo del pensiero creativo e innovativo, sperimentando la cura degli spazi comuni e principi di legalità.“Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org” .

