UIL: Mercoledì 30 a Potenza l’Assemblea dei candidati UIL per le elezioni RSU del pubblico impiego (5-7 aprile prossimi

“La scelta delle persone” è il tema dell’Assemblea dei candidati UIL per le elezioni RSU del pubblico impiego (5-7 aprile prossimi) che si terrà mercoledì prossimo 30 Marzo, con inizio alle ore 14.30, presso la sala convegni del Park Hotel a Potenza.

Quest’anno le elezioni per il rinnovo delle RSU nel pubblico impiego – sottolinea la Uil – cadono in un momento di profondissime trasformazioni. Veniamo da oltre vent’anni di riduzione di personale, la tecnologia a base digitale ha trasformato il modo di lavorare, la pandemia da Covid-19 ha imposto un’epocale trasformazione dell’organizzazione del lavoro con l’attività da remoto, i finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNNR) obbligano a straordinari carichi di lavoro, mentre il Governo corre ai ripari con un massiccio reclutamento di personale (purtroppo in larga misura precario).

Si tratta solo alcuni dei principali fattori che ci inducono a ritenere che le elezioni delle RSU di quest’anno davvero non sono come le altre.

La RSU unisce le differenti esperienze dei delegati in una sintesi più alta, mettendole al servizio di una missione collettiva che trascende qualsiasi interesse di parte e assorbe qualunque pretesa di egemonia. Questo è il significato che la UIL attribuisce da sempre alle elezioni per il rinnovo delle RSU. Questo è lo spirito con cui la UIL ne difende e ne sostiene da sempre l’indipendenza e la libertà in ogni luogo di lavoro per tutto il tempo che rimangono in carica.

Parteciperanno all’incontro : Michele Librandi – Segretario generale UIL FPL Nazionale, Attilio Bombardieri – Segretario generale UIL RUA Nazionale, Pino Turi – Segretario generale UIL Scuola, Alessandro Colombi – Segretario generale UILPA – UIL Pubblica Amministrazione.

Accanto a loro anche gli interventi dei Segretari di Categoria: Antonio Guglielmi (UIL FPL), Luigi Veltri (UIL SCUOLA), Gennaro Rosa (UIL PA), Luciano Brindisi (UIL RUA).

A concludere i lavori dell’assemblea sarà Pierpaolo Bombardieri – Segretario Generale UIL Nazionale.