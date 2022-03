Potenza e Matera hanno eletto i segretari cittadini

Donato Pessolano, segretario Regionale «Auguri ai nuove segretari Antonio Tolve (Potenza) e Giuseppe Gravela (Matera). La loro competenza al servizio delle due principali città lucane»

Anche Potenza e Matera hanno scelto i due referenti cittadini. I due Congressi, a Matera il 26 Marzo e a Potenza il 27 Marzo, oltre a trattare diverse tematiche sulla evoluzione sociale della società lucana, hanno proclamato due nomi di rilievo molto conosciuti nel panorama regionale di Azione:

Antonio Tolve, 37 anni, imprenditore potentino è il nuovo Segretario cittadino di Potenza.

Giuseppe Gravela, 44 anni, ingegnere materano è il nuovo Segretario cittadino di Matera.

Donato Pessolano, Segretario Regionale di Basilicata in Azione, commenta con soddisfazione i due Congressi oltre che il successo dei gazebo in piazza a Potenza, Matera e Lauria: «La squadra di Azione prende forma sempre di più, i congressi cittadini lo dimostrano – afferma Pessolano – sono onorato di rappresentare un team di persone attive, propositive e competenti al servizio dei lucani, il mio augurio e quello della Segreteria regionale di buon lavoro ai due neo eletti segretari. Antonio Tolve, imprenditore potentino, è il nuovo segretario cittadino di Potenza, Giuseppe Gravela, ingegnere materano, è il nuovo segretario di Matera. La politica di Azione – continua – è dedicata alla gente non alle poltrone. Mi rifiuto di commentare il circo creato da Bardi e compagni. La Basilicata merita altro. Noi – conclude – continueremo ad incontrare personalmente chiunque vorrà incontrarci: i cittadini, il nostro unico interesse».