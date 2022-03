IL CSI DI MATERA INCONTRA LE IMPRESE. DOMANI IN VALBASENTO IL PRIMO APPUNTAMENTO

Si avvia domani 29 marzo, il progetto “Il Consorzio incontra le imprese” promosso e organizzato dal Consorzio per lo sviluppo Industriale della Provincia di Matera. Si tratta di una serie di incontri per ascoltare le esigenze delle imprese direttamente nel luogo dove operano. La nuova modalità “rivoluzionaria” per il mondo della pubblica amministrazione prevede degli incontri programmati nelle diverse aziende della zona industriale di La Martella, Jesce e Valbasento. A guidare il team che domani incontrerà gli imprenditori in tre aziende della Valbasento, sarà l’Amministratore unico del Consorzio, Rocco Fuina.“A differenza del passato – Afferma Fuina – non è più l’azienda a rivolgersi all’Ente quando si palesa una necessità, ma è l’Ente che visita le aziende per instaurare un nuovo rapporto teso a registrare le esigenze degli imprenditori per trovare la soluzione più rapida e percorribile. In questo momento di crisi, in cui i prezzi dell’energia, delle materie prime, e dei trasporti sono schizzati alle stelle, è d’obbligo far sentire la presenza delle istituzioni all’interno del mondo produttivo per mettere a punto soluzioni efficaci. Ascoltare le criticità del settore industriale per migliorare il sistema è l’obiettivo che ci siamo prefissati. La pandemia ha rallentato quanto già iniziato non appena insediatomi. Da domani però, entrerò come prima in tutte le aziende del mio comprensorio per valutare di persona quali sono le problematiche o i punti di eccellenza”. Dunque niente carte bollate o complessi iter burocratici da espletare: per far sentire la propria voce gli imprenditori potranno dialogare direttamente con i vertici del Consorzio durante questi incontri che serviranno a comprendere in tempo reale quello che accade in azienda perchè il Consorzio possa mettere in campo le azioni più efficaci. “E’ un nuovo approccio – conclude Fuina – che assieme agli strumenti di comunicazione messi in campo dal CSI nell’ultimo periodo, come la rivista Matera Industria e Territorio e le guide ai finanziamenti, favorisce il confronto con le imprese e la loro crescita”.

Matera, 28 marzo 2021

