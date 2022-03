FANELLI: SERVE NUOVA CONSAPEVOLEZZA VERSO LE DONNE PER EVITARE EPISODI VIOLENZA

“L’episodio assurto oggi agli onori della cronaca colpisce tutti noi e ci pone dinanzi a interrogativi di non facile soluzione. Abbiamo bisogno non solo di misure concrete per difendere le donne – e la videosorveglianza parrebbe aver funzionato a tal scopo – ma anche una grande campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, per garantire una concreta parità uomo-donna sui luoghi di lavoro, soprattutto quelli più di “frontiera”, come il servizio sanitario. Bisogna rispettare le persone e creare una nuova consapevolezza verso le donne, anche per prevenire molestie e atti di violenza che inorridiscono tutti noi”. Lo afferma in una nota il Vice Presidente della Giunta regionale e Assessore alla Salute e alle Politiche sociali della Basilicata, Francesco Fanelli, in merito alla vicenda che ha visto coinvolta un’operatrice di una postazione sanitaria di soccorso in Val d’Agri.

