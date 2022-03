Dal 29 marzo al 7 giugno seminari questioni di genere

Dal 29 marzo al 7 giugno 2022 tornano all’Università del Salento i seminari della rete “Questioni di genere”. Si tratta di un’iniziativa organizzata nell’ambito del progetto UniSalento+, che propone percorsi aggiuntivi all’offerta didattica ordinaria per riflettere a fondo su questioni e temi la cui complessità può essere affrontata solo a partire dall’inter-disciplinarità. Diretta dalla professoressa Anna Maria Cherubini, Delegata del Rettore alle Politiche di genere, con il coordinamento delle docenti Elena Laurenzi e Sara Invitto, la rete propone quest’anno undici incontri: appuntamento sempre dalle ore 17 alle ore 19, in presenza e/o in diretta streaming secondo il programma allegato.

«Le questioni di genere al centro di questo nuovo ciclo saranno affrontate attraverso incontri a carattere interdisciplinare e intersettoriale», sottolinea Anna Maria Cherubini, «con un confronto dinamico tra docenti di diverse discipline e la partecipazione di esperte ed esperti del terzo settore, dell’associazionismo e dell’informazione. Molti sono gli interventi previsti da parte di ospiti di diversi atenei italiani (Udine, Bari, Napoli, Catania, Calabria, Torino, Perugia, Basilicata) e stranieri (Montreal, Sao Paulo, Barcellona), che discuteranno con docenti di UniSalento su ricerche e pubblicazioni recenti. Dalla storia alla filosofia alla politica, dalla letteratura all’estetica alla tecnologia, dalla psicologia alla sociologia, i seminari propongono alla comunità accademica e al più vasto pubblico temi di sicuro interesse».