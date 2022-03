STAMATTINA LA CONFERENZA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Questa mattina, alle ore 11.30, nella sala giunta di Palazzo di Città, il vicesindaco e assessore alle Politiche attive del Lavoro Eugenio Di Sciascio parteciperà alla conferenza stampa di presentazione dell’insediamento di ATOS, la multinazionale europea dei servizi digitali che tra pochi giorni aprirà nel capoluogo pugliese la sua quinta sede italiana, con un piano che prevede l’assunzione di 400 persone entro il 2024.

Ad illustrare tutti i dettagli del progetto sarà l’amministratore delegato di Atos Italia Giuseppe Di Franco alla presenza degli assessori regionali Alessandro Delli Noci e Sebastiano Leo.

About Atos

Atos è leader globale nella trasformazione digitale con 107.000 dipendenti e un fatturato annuo di oltre 11 miliardi di euro. Player numero uno in Europa in ambito Cybersecurity, Cloud e High Performance Computing, il Gruppo fornisce soluzioni end-to-end per tutte le Industry in 71 Paesi. Pioniera nei servizi e nei prodotti a supporto della decarbonizzazione, Atos si impegna a garantire ai propri clienti un digitale sicuro e decarbonizzato. Atos è una SE (Societas Europaea), quotata su Euronext Paris e inclusa negli indici azionari CAC 40 ESG e Next 20 Paris Stock.

Lo scopo di Atos è aiutare a progettare il futuro nelle tecnologie dell’informazione. La sua esperienza e i suoi servizi supportano lo sviluppo della conoscenza, dell’educazione e della ricerca con un approccio multiculturale e contribuiscono all’eccellenza scientifica e tecnologica. In tutto il mondo, il Gruppo consente ai suoi clienti, dipendenti, collaboratori e alla società in generale di vivere, lavorare e progredire nelle tecnologie dell’informazione in modo sostenibile e sicuro.