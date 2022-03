Summa_giunta regionale approva bilancio

“In piena crisi di maggioranza, nella seduta odierna di una giunta regionale instabile, sono stati approvati atti importanti tra cui l’adozione del bilancio regionale che adesso passa all’ approvazione dal Consiglio. Anche in questa circostanza, ormai diventata una prassi dell’attuale governo regionale, un atto importante come il bilancio regionale, non è oggetto di alcun confronto con le parti sociali e, pertanto, adottato senza un’analisi dei fabbisogni e delle esigenze prioritarie per territori e cittadini, necessaria a una corretta distribuzione delle risorse finanziarie. Ormai ci troviamo in una condizione di autocrazia, altro che democrazia. Come se la destinazione delle risorse pubbliche ormai sia diventata una questione privata”. Lo afferma il segretario generale della Cgil Basilicata, Angelo Summa.

