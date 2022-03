Scuola estiva tutela consumatori bando ammissione￼

“INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ON CONSUMER PROTECTION”DAL 9 AL 13 MAGGIO 2022 SCUOLA ESTIVA INTERNAZIONALE

ONLINE IL BANDO DI AMMISSIONE

Una scuola estiva internazionale per formare esperti in grado, da una parte, di tutelare i consumatori nel mercato unico dei servizi digitali e, dall’altro, di supportare le imprese nell’adempimento degli obblighi imposti a tutela dei consumatori. È un’iniziativa del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università del Salento, in partenariato con Adusbef, che si svolgerà dal 9 al 13 maggio 2022 con la direzione della professoressa Sara Tommasi.È online il bando di ammissione: saranno selezionati 30 partecipanti tra laureandi/e e laureati/e in Giurisprudenza, avvocati/e e professionisti/e del settore, che intendano approfondire la tematica del diritto dei consumatori.Sono previste cinque sessioni, con esercitazioni di case-law analysis, sui temi: “Consumer rights and Europe’s digital future”, “The ‘New deal’ for consumers”, “Consumer protection and criminal law”, “Food security and public policies: ecological sustainability and consumers”, “Alternative dispute resolution for consumers: present and future of access to justice”.La partecipazione è gratuita; bando completo su https://www1.unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/66032723; scadenza il 7 aprile 2022.