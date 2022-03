DOMANI ALLE 12 LA CONSEGNA DELLE PRIME DUE DI FRONTE AL TEATRO PETRUZZELLI



Domani, sabato 26 marzo, alle ore 12, in corso Cavour di fronte al Teatro Petruzzelli, nei pressi delle aiuole interessate da operazioni di restyling e manutenzione a cura della Barimultiservizi, il vicesindaco Eugenio Di Sciascio e il presidente dell’azienda Francesco Biga effettueranno un sopralluogo per verificare lo stato degli spazi verdi al termine dei lavori.

Gli interventi di manutenzione delle aree e l’allestimento floreale sono stati realizzati dai lavoratori dell’azienda Barimultiservizi nell’ambito di un accordo di collaborazione con il Comune che prevede la riqualificazione complessiva delle aiuole di corso Cavour, con particolare riferimento alle due aiuole prospicienti il teatro, adottate dalla stessa azienda ai sensi del disciplinare tecnico per l’adozione di aree a verde appartenenti al patrimonio comunale. L’accordo ha una validità di due anni, con possibilità di rinnovo.

“Voglio ringraziare tutti i lavoratori della Barimultuservizi, la dirigenza e tutti i tecnici che in questi anni si sono presi cura degli spazi della nostra città donando a tutti noi il loro tempo e la loro professionalità – commenta il sindaco Decaro -. Tengo a sottolineare che questi interventi sono realizzati dalla Barimultiservizi al di fuori del contratto di servizio, e quindi grazie alla volontà e all’attaccamento dei lavoratori alla nostra città. Per questo meritano rispetto e grande considerazione da parte di tutti noi. I giardini di corso Cavour grazie alla loro cura e al loro lavoro, stanno tornando a splendere, impariamo tutti a prendercene cura”.

L’idea progettuale della riqualificazione, con attenzione al contenimento dei costi (di realizzazione e di gestione) e alla facilità e rapidità di realizzazione, ha come obiettivo quello di eliminare gli evidenti segni di degrado che hanno caratterizzato queste aree verdi e di assecondare, attraverso le variazioni cromatiche, l’avvicendarsi delle stagioni utilizzando specifiche essenze erbacee – arbustive, con l’intento di salvaguardare per quanto possibile l’esistente, ovvero le siepi di chamaerops e di rose. Nel corso degli interventi è stato ripristinato il manto erboso nelle prime due aiuole, rimosso il cosiddetto strato di tessuto non tessuto, anch’esso ormai del tutto compromesso unitamente all’acciottolato presente in corrispondenza delle piante di rosa, e sono stati posati dei ciottoli di fiume.

Per quanto concerne le attuali piantumazioni, il lavoro ad opera della Barimultiservizi ha voluto salvaguardarle tutte o in parte (le chamaerops, il pitosforo nano e le rose). Si è lavorato, inoltre, per ottenere una variazione cromatica delle aiuole con la messa a dimora di essenze floricole adatte. In primis, in prossimità delle chamaerops e delle essenze arboree presenti, sono state piantate le bergenie, altre piante di pitosforo nano e delle agapanthus.

Nei prossimi giorni i lavoratori della Barimultiservizi si sposteranno sulle altre aiuole al fine di completare l’intero asse di corso Cavur.