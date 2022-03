L’INCONTRO CON LA COORDINATRICE REGIONALE PER LE PUBBLICHE RELAZIONI

DEL PARLAMENTO UCRAINO PER I DIRITTI UMANI

Questa mattina il vicesindaco Eugenio Di Sciascio, accompagnato dalle assessore al Welfare, Francesca Bottalico, e alle Culture, Ines Pierucci, ha ricevuto a Palazzo di Città Novytska Mariia Volodymyrivna, coordinatrice regionale per le Pubbliche relazioni del Parlamento Ucraino per i diritti umani, in visita a Bari nell’ambito di una missione organizzata da Stati Generali delle Donne in collaborazione con Future Food Institute.

“L’incontro di questa mattina è stato l’occasione per testimoniare la solidarietà della città di Bari al popolo ucraino – ha commentato Di Sciascio -. Da parte nostra, sin dall’inizio del conflitto, siamo impegnati a garantire accoglienza ai profughi in arrivo in città attraverso i servizi del welfare e la generosità dei cittadini baresi, che stanno rispondendo alla chiamata di solidarietà attraverso raccolte di farmaci ed economiche. Il nostro auspicio è che, grazie anche all’impegno del nostro Paese, si possa giungere al più presto ad un cessate il fuoco e che gli orrori di questa guerra assurda e sanguinosa lascino il posto al lavoro della diplomazia internazionale”.

“L’obiettivo della nostra missione è quello di incontrare gli attori impegnati nel campo dello sviluppo sostenibile, dell’imprenditoria femminile e dell’innovazione, come pure di incontrare le istituzioni italiane ed europee per costruire un ponte di pace e umana alleanza che ci consenta di scrivere un futuro diverso da questo presente in cui l’oscurità degli interessi personali sta distruggendo la vita e la speranza – ha dichiarato Novytska Mariia Volodymyrivna a margine dell’incontro -. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono una delle attività prioritarie del Commissario per i diritti umani in Ucraina, in particolare in relazione ai diritti umani per un ambiente sicuro, e questo è uno dei molti fattori che unisce Italia e Ucraina. Sono grata per l’eccezionale lavoro istituzionale svolto e per essere stata accolta come membro di una famiglia globale secondo i nostri comuni valori europei.

Confido che questa visita sia solo l’inizio di un’amicizia duratura basata sull’ecologismo e su modelli di sviluppo sostenibile”.

Nell’occasione, il vicesindaco ha donato a Novytska Mariia Volodymyrivna una boccetta contenente la sacra manna di San Nicola e un volume sulla storia della città di Bari.