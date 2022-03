Presentazione “Insieme per Sant’Oronzo”

Sabato 26 marzo, alle ore 10.30, è convocata all’Open Space di Palazzo Carafa la conferenza stampa dell’iniziativa “Insieme per Sant’Oronzo” per presentare l’attivazione da parte del Comune di Lecce dell’intervento per finanziare la realizzazione della copia della statua di Sant’Oronzo attraverso lo strumento dell’Art Bonus, che consente un credito di imposta, pari al 65% dell’importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico.I dettagli dell’intervento saranno illustrati dal sindaco Carlo Salvemini e dall’arcivescovo di Lecce, S.E. Michele Seccia.

